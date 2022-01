Mascherine FFP2 obbligatorie: online costano meno

Ora che indossare una mascherina FFP2 è obbligatorio in sempre più luoghi e contesti (anche all'aperto e a scuola in determinate circostanze) è cosa buona averne sempre una scorta a disposizione in casa. Qui segnaliamo dove acquistarle su Amazon con una spesa inferiore rispetto al prezzo calmierato delle farmacie: fino a 0,49 euro al pezzo.

FFP2 obbligatoria: su Amazon si risparmia

I modelli elencati di seguito dispongono tutti della certificazione CE che garantisce un'elevata protezione di chi li indossa e di chi gli sta intorno. È possibile scegliere tra quelle bianche o nere (queste ultime con una spesa superiore), tutte in multipack:

mascherine FFP2 bianche Y-W in confezione da 20 a 13,69 euro (0,68 al pezzo);

mascherine FFP2 bianche Annew in confezione da 20 a 14,93 euro (0,74 al pezzo);

mascherine FFP2 bianche Annew in confezione da 100 a 49,99 euro (0,49 al pezzo);

mascherine FFP2 nere Huheta in confezione da 30 a 39,99 euro (1,33 al pezzo).

Un'alternativa valida alle mascherine FFP2 tradizionali usa e getta è rappresentata da quella lavabile, riutilizzabile fino a 50 volte. Il marchio Unica propone al sua al prezzo di 19,99 euro. A conti fatti conviene, sono 0,39 euro per ogni uso.