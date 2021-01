Mascherine KN95 con certificazione CE: pacco da 50 a soli 44€

L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 non accenna a dare una tregua nonostante l’arrivo dei vaccini. Per prevenire ogni possibilità di contagio, però, resta fondamentale indossare la mascherina e quest’oggi Amazon ha per voi un’interessante offerta proprio per su queste.

Mascherine protettive KN95 in grande sconto su Amazon: 50 al prezzo di 0,88 euro ciascuna!

Stiamo parlando delle mascherine KN95 Lexuslance con un livello di filtrazione FFP2 che trattengono fino al 95% delle impurità inalate tra cui l’ingresso ai batteri, virus e altri agenti patogeni e previene la possibilità di contagio di qualsiasi malattia, compreso ovviamente il Covid-19. Queste mascherine realizzate in tessuto coprono naso, bocca e mento per una protezione completa del viso. È un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI), non è quindi un dispositivo medico.

L’uso è abbastanza semplice grazie ai comodi elastici presenti alle estremità delle mascherine e al supporto rigido che si adatta perfettamente alla forma del viso e al naso per un maggiore protezione. La protezione è garantita per 8 ore, oltre le quali è consigliata la sostituzione con un’altra mascherina. Queste mascherine presentano la certificazione CE secondo EN 149: 2001 + A1: 2009 dall’ente notificata 2163 UNIVERSAL CERTIFICATION e sono state autorizzate alla vendita in Italia dall’INAIL.

Ricordatevi, quindi, di indossare sempre la mascherina e qualora le steste finendo, potete approfittare di questa ottima offerta Amazon che vi permette di portarvene a casa 50 al costo di 44,19 euro, ovvero 0,88 euro ciascuna.

