Massima convenienza con Internxt: 10 TB di spazio cloud a vita al 50% di sconto

Se stai cercando una soluzione di archiviazione senza dover sborsare cifre esorbitanti, Internxt è la risposta ideale. Attualmente, grazie a una promozione a tempo limitato, puoi godere di uno sconto del 50% su tutti i piani a vita, con capacità che spaziano da 2 TB fino a un incredibile spazio di 10 TB.

I vantaggi unici con Internxt

La peculiarità di Internxt risiede nella sua offerta a vita, il che significa che una volta effettuato il pagamento, non dovrai più preoccuparti di abbonamenti mensili o costi nascosti.

Ma le caratteristiche distintive di Internxt non finiscono qui: è una delle poche piattaforme di cloud storage che si fregia del titolo di essere super sicura e open source.

La sicurezza dei tuoi dati è garantita attraverso la crittografia end-to-end zero knowledge AES-256, una pratica che assicura che i tuoi file siano protetti durante ogni fase, dalla memorizzazione alla trasmissione.

Internxt va oltre, vantando un approccio open source con il suo codice sorgente pubblicato su GitHub. Conformità al GDPR e una verifica completa da parte di Securitum, una delle principali società europee di penetration testing, assicurano un ambiente sicuro e verificato.

L’accesso ai tuoi dati è garantito su tutti i dispositivi e sistemi operativi, consentendoti di sincronizzare facilmente file, foto e video attraverso app dedicate. La flessibilità di Internxt ti permette di accedere al tuo spazio di archiviazione cifrato in modo sicuro ovunque ti trovi.

Per un periodo limitato, hai l’opportunità di sfruttare uno sconto del 50% su tutti i piani a vita di Internxt. Le opzioni includono 2 TB a soli 149,5 euro, 5 TB a 249,5 euro e un incredibile spazio di 10 TB a 499,5 euro, il tutto supportato da una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Non farti sfuggire questa occasione unica per ottenere uno spazio di archiviazione cloud a vita, senza preoccuparti di abbonamenti o costi nascosti, e risparmia in grande.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.