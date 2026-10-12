Massima precisione, velocità e controllo: Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2

Se non vuoi rischiare di perdere le partite durante i tuoi videogiochi per questione di secondi dai un’occhiata a questa promozione che ti permette di avere uno dei migliori mouse wireless. Se vai subito su Amazon puoi acquistare il tuo Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 a 84,96 euro, invece che 159,99 euro.

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Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 non ha rivali e ora costa meno

Possiamo dire con assoluta certezza che il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 è uno dei migliori mouse wireless da gaming in commercio e infatti è sponsorizzato da gamer professionisti. Ciò che lo contraddistingue è indubbiamente la sua straordinaria rapidità e precisione che ti permetterà, con piccoli movimenti della mano, di spostare il cursore in un attimo. I piedini in PTFE senza additivi garantiscono infatti uno scivolamento leggero e potrai usarlo anche senza il tappetino per mouse.

Il sensore ottico avanzato HERO 2 offre un tracciamento di oltre 888 IPS, fino a 44.000 DPI, senza smoothing, accelerazione o filtraggio. Gli switch ibridi LIGHTFORCE garantiscono affidabilità e precisione tattile mentre con la rotellina potrai scorrere velocemente centinaia di righe al secondo. Inoltre i pulsanti laterali, posti dove appoggi il pollice, sono personalizzabili tramite il software dedicato. Offre una connessione velocissima senza latenza e un’autonomia che arriva fino a 95 ore con ricarica USB.

Siamo certamente davanti a un mouse wireless da gaming straordinario perciò non fartelo scappare. Vai immediatamente su Amazon e acquista il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 a 84,96 euro, invece che 159,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.