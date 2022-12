Massima sicurezza con il 66% di risparmio con le offerte natalizie di Kaspersky

Con le nuove offerte di Kaspersky, disponibili fino al prossimo 3 gennaio 2023 con tante opzioni tra cui scegliere, per Natale è possibile scegliere di massimizzare la sicurezza informatica, alzando le barriere contro le sempre più insidiose minacce legate all’utilizzo del web. Proteggere i propri dispositivi ed i propri dati sensibili è, infatti, diventato fondamentale.

In occasione del periodo di festività, quindi, Kaspersky mette a disposizione una serie di promozioni sulle sue suite di sicurezza con la possibilità di risparmiare fino al 66%. Grazie a queste promozioni è, quindi, possibile massimizzare la sicurezza del proprio PC Windows o del Mac oltre che dei propri dispositivi mobili, sia Android che iOS.

Basta collegarsi al sito ufficiale di Kaspersky per scegliere il prodotto giusto e il numero di dispositivi da proteggere. Lo sconto è garantito. Questa nuova serie di offerte garantisce, infatti, la possibilità di risparmiare senza compromessi sulla qualità e l’efficacia del sistema di sicurezza dei propri dispositivi.

Con le offerte di Natale di Kaspersky la sicurezza informatica costa meno: sconti fino al 66%

La serie di offerte di Natale di Kaspersky copre tutte le possibili esigenze degli utenti, garantendo una protezione completa e multi-dispositivo, sia su PC che su smartphone e tablet. Tutte le offerte sono attivabili direttamente online, tramite il sito ufficiale di Kaspersky, e saranno attive fino al prossimo 3 gennaio 2023.

La prima proposta da tenere d’occhio è Kaspersky Anti-Virus. Si tratta della suite essenziale per la sicurezza che Kaspersky mette a disposizione degli utenti Windows. Con questo prodotto è possibile accedere ad un sistema antivirus in tempo reale con anche uno strumento di protezione Anti-Phishing. Da notare anche la presenza di un tool per ottimizzare le prestazioni del dispositivo.

Per il periodo natalizio, Kaspersky Anti-Virus è disponibile in offerta da 19,99 euro con uno sconto del 33% sull’abbonamento annuale. La protezione in questione è riservata ad 1 PC. È possibile, però, estenderla aggiungendo ulteriori PC da proteggere fino ad un massimo di 5 dispositivi al costo complessivo di 27,99 euro per un anno con un risparmio del 56%.

Per alzare il livello della protezione è possibile, invece, puntare sulla protezione avanzata garantita da Kaspersky Internet Security. Questa soluzione è disponibile, oltre che su PC Windows, anche su macOS e su dispositivi Android. Oltre a tutte le funzionalità viste per Kaspersky Anti-Virus, in questo caso ci sono ulteriori bonus aggiuntivi.

A disposizione degli utenti, infatti, Kaspersky Internet Security propone la VPN con 300 MB di traffico dati inclusi ogni giorno per nascondere la propria attività online e proteggere i propri dati. Da notare anche tool per la protezione dei pagamenti, il blocco degli annunci, la navigazione privata e il blocco dei contenuti per adulti. C’è anche un sistema di protezione per la webcam su PC e Mac.

Kaspersky Internet Security, con l’offerta di Natale, presenta un costo di 25,99 euro per un anno con uno sconto del 48% rispetto al prezzo standard. C’è la possibilità di estendere la protezione fino a 10 dispositivi con un costo crescente che arriva ad un massimo di 43,99 euro con un risparmio del 66% rispetto al prezzo standard.

A completare le offerte di Kaspersky troviamo la possibilità di attivare a prezzo scontato Kaspersky Total Security, la suite per la protezione completa che Kaspersky mette a disposizione degli utenti Windows, Mac, Android ed anche iOS.

Questa suite include varie funzionalità aggiuntive come il Password Manager e il sistema di Protezione file per eseguire il backup dei propri dati in uno spazio d’archiviazione criptato nel PC. Da notare anche la possibilità di accedere al localizzatore GPS in tempo reale per monitorare la posizione dei bambini.

Kaspersky Total Security presenta un costo di 31,99 euro invece di 59,99 euro con uno sconto del 46% rispetto al prezzo standard. Anche in questo caso, però, c’è la possibilità di estendere la protezione a più dispositivi. Optando per la protezione di 5 dispositivi la spesa sarà di 39,99 euro invece di 99,99 euro con uno sconto del 60%.

Le promozioni lanciate da Kaspersky sui suoi prodotti di sicurezza informatica sono valide fino al 3 gennaio 2023. Per attivare è sufficiente accedere al sito Kaspersky e valutare l’opzione più utile in reale alle proprie esigenze di sicurezza e connettività. Basteranno pochi minuti per completare gli step necessari ad attivare la suite di sicurezza scelta e proteggere così tutti i propri dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.