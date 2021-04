Da segnalare oggi una nuova acquisizione nel territorio delle soluzioni di pagamento: il colosso delle carte di credito Mastercard ha annunciato in via ufficiale di aver allungato le mani su Ekata, azienda che ha messo a punto una soluzione legata al concetto di identità digitale e fino al giugno 2019 conosciuta con il nome Whitepages Pro.

Ekata è l’acquisizione di Mastercard per la sicurezza delle transazioni

L’investimento economico messo sul piatto per portare a termine con successo la trattativa e giungere alla stretta di mano tra le parti è quantificato in 850 milioni di dollari. Tra gli strumenti offerti dalla realtà comprata, alcuni sono già adottati da mercanti, marketplace e società che operano nell’ambito finanziario (tra i clienti anche Lyft, Stripe, Equifax, Checkout.com e Intuit), al fine di migliorare la sicurezza delle transazioni processate e dei servizi offerti, prevenendo truffe e altre azioni malevole attuate dai cybercriminali.

Il prodotto di punta del portfolio Ekata si chiama Pro Insight, un software-as-a-service che analizza il fattore di rischio fornendo dettagli sull’identità e ricevendo informazioni critiche per dare agli agenti di revisione la possibilità di determinare il livello di rischio di ogni transazione . Riportiamo di seguito in forma tradotta la dichiarazione attribuita ad Ajay Bhalla, numero uno della divisione Cyber and Intelligence Solutions di Mastercard.