Mastercard Crypto Secure, un'IA contro le truffe

Si chiama Crypto Secure il nuovo servizio annunciato da Mastercard e indirizzato, come si può intuire già dal nome, al mondo delle criptovalute. Basato sull’intelligenza artificiale della tecnologia messa a punto da CipherTrace (una recente acquisizione della società), permette agli istituti che emettono le carte di garantire la sicurezza delle transazioni effettuate quando i clienti acquistano gli asset digitali.

Crypto Secure: la novità di Mastercard

Il supporto è garantito fin da subito per una rete globale composta da 2.400 exchange. A conti fatti, si tratta di una piattaforma. È costituita da una dashboard che mostra dove e in che modo gli intestatari delle carte cambiano la valuta corrente in criptovalute, fornendo loro funzionalità quali l’identificazione della risorsa, la possibilità di misurare il tasso di approvazione delle transazioni e di controllare il fattore di rischio associato a un determinato asset. Queste le parole di Ajay Bhalla, numero uno della divisione Cyber and Intelligence.

In Mastercard, la fiducia è alla base del nostro business. Con le criptovalute sempre più interconnesse alla nostra vita quotidiana, questo è un entusiasmante passo in avanti del viaggio. Crypto Secure fornirà, a chi emette le carte, una piattaforma che consentirà di accedere a informazioni tali da migliorare la sicurezza negli acquisti di criptovalute, incrementando la fiducia dei clienti e creando la stessa esperienza che si aspettano quando pagano con Mastercard.

La volontà dichiarata è quella di colmare il gap ancora esistente tra la finanza tradizionale e il mondo delle criptovalute. Altre realtà che hanno contribuito al lancio dell’iniziativa sono Finicity, Ekata e RiskRecon.

