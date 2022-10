Mastercard SecureCode: perché è così importante per le carte di credito

Quando si parla di carte di credito, non possono mancare le tecniche di protezione mirate ad evitare furti e utilizzi impropri di tali strumenti.

In questo senso, i circuiti stessi si impegnano per realizzare sistemi sempre più sofisticati di difesa, così come avviene con Mastercard SecureCode. Questa tecnologia, proposta da Mastercard, permette di effettuare acquisti online in totale sicurezza e senza costi aggiuntivi di sorta.

Non solo: sulle carte in cui tale servizio è presente, come Carta YOU, l’utente non dovrà effettuare alcun tipo di registrazione. Il servizio appena citato, proposto da Advanzia Bank, ha sposato appieno tale soluzione, ottimizzando i servizi per offrire la massima sicurezza ai propri clienti.

La procedura legata al sistema Mastercard SecureCode è alquanto semplice: una volta effettuato l’acquisto online, in background il sistema verifica il tenore dello stesso e, in caso di attività sospetta, propone tre domande personali per accertarsi che la carta non è stata usata indebitamente. Un sistema piuttosto semplice ma che risulta molto efficace.

Mastercard SecureCode è solo uno dei tanti vantaggi legati a Carta YOU

Una carta di credito come quella che abbiamo appena citato però, non si limita a questo sistema per proteggere i propri clienti.

Stiamo parlando di un supporto per i pagamenti digitali dotato di chip EMV, in grado di offrire uno strumento largamente accettato nel mondo in quanto facente parte del circuito Mastercard.

Carta YOU va oltre, proponendosi alla clientela senza canone annuale e senza commissioni legate ai prelievi in contanti da sportelli automatici. L’assicurazione viaggio gratuita e completa inclusa tra i servizi, sono poi un vantaggio clamoroso per chi si trova spesso in giro per il mondo, sia per lavoro che per vacanze.

La possibilità di effettuare pagamenti differiti fino a 7 settimane senza interessi e la possibilità di acquistare beni e servizi all’estero, presso oltre 36 milioni di punti accettazione in tutto il mondo, sono altri vantaggi notevoli legati alla carta in questione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.