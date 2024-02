Mastercard utilizza l'AI generativa per rilevare le frodi finanziarie

Mastercard, una delle principali società di pagamento elettronico, ha annunciato il lancio di un innovativo modello di intelligenza artificiale generativa, in grado di rilevare e prevenire le frodi finanziarie in tempo reale. L’azienda ha investito circa 7 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni per sviluppare l’AI, che considera una priorità strategica.

Come funziona il modello di Mastercard

Il modello si basa su una rete neurale e un sistema chiamato “Decision Intelligence Pro”, creato dal team di Mastercard specializzato in cybersicurezza e prevenzione delle frodi. Il sistema è in grado di valutare in tempo reale se una transazione sospetta sulla rete di Mastercard è legittima o meno, confrontandola con i dati di circa 126 miliardi di transazioni annuali effettuate sulle reti di carte dell’azienda.

Il modello offre una visualizzazione in tempo reale di tutti i dati delle transazioni che transitano nel sistema finanziario. È in grado di identificare le transazioni rilevanti principalmente attraverso lo storico delle visite del titolare della carta presso l’esercente. I dati sensibili, come le informazioni personali, vengono mascherati per garantire la privacy.

Il sistema assegna a ogni transazione un punteggio di probabilità di frode. Più alto è il punteggio, più il titolare della carta segue il modello di comportamento previsto. Ciò significa che è meno probabile essere vittima di frodi finanziarie. Più basso è il punteggio, maggiore è la probabilità di essere vittima di frode finanziaria. Il modello AI è in grado di analizzare ogni transazione in 0,05 secondi.

Le prospettive future

Ajay Bhalla, presidente della divisione Cyber e Intelligence di Mastercard, ha dichiarato: “Nei test interni, il modello ha aumentato i tassi di rilevamento delle frodi per le istituzioni finanziarie di una media del 20%, e in alcune situazioni il tasso di rilevamento è stato del 300% superiore rispetto a prima”.

Bhalla ha aggiunto: “Quando questo sistema di intelligenza artificiale verrà messo in commercio, sarà in grado di prevedere nuovi tipi di frode finanziaria attualmente sconosciuti, permettendoci di comprendere a fondo le modalità con cui vengono perpetrate le truffe nell’intero ecosistema finanziario globale. L’AI di Mastercard consentirà di scovare schemi e modelli fraudolenti emergenti prima che possano diffondersi e causare ingenti danni”.