MasterChef 12: come vedere la seconda puntata

È fissato per questa sera, giovedì 22 dicembre, l’appuntamento con la seconda puntata di MasterChef 12. Si partirà alle ore 21:15, anche in diretta streaming su Sky. Ciò che attende gli spettatori è come prima cosa una una nuova sessione di live cooking. Ecco qualche anticipazione.

Questa sera la seconda puntata di MasterChef 12

Pronti dunque a una nuova full immersion nel cooking show per eccellenza? Un antipasto, giusto in tempo per stuzzicare l’appetito in vista del cenone e del pranzo di Natale. A questo giro sono previste anche le sfide grazie alle quali arriverà finalmente a completarsi la Masterclass selezionata dai tre giudici di sempre ovvero Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Saranno messi alla prova sia il sangue freddo dei partecipanti sia, ovviamente, le loro abilità ai fornelli. Proponiamo di seguito la visione di un filmato da 10 minuti circa che riassume il meglio (e il peggio) di quanto accaduto della prima puntata. Un assaggio prima della portata principale.

Finora sono stati assegnati nove grembiuli bianchi a Francesca, Laura, Hue, Antonio, Rachele, Francesco, Edoardo, Sara e Silvia. Ad altri è invece stato assegnato il grembiule grigio che li costringerà giocoforza ad affrontare nuove prove per scongiurare il rischio di dover dire addio al programma. Sono in totale 12 le puntate previste (in onda tutti i giovedì, ognuna composta da due episodi), con quella finale pianificata per il 2 marzo del prossimo anno.

