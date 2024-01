MasterChef 13, oggi una puntata da record: come vederla in streaming

Questa sera, alle 21:15 in onda su Sky Uno, va in onda la settima puntata di MasterChef 13. Quella di oggi non è però una puntata come tutte le altre: infatti, stasera il cooking show più amato della televisione italiana festeggia il traguardo delle 300 puntate. E per un’occasione così speciale, interverranno come ospiti Iginio Massari, per la (temuta) prova di pasticceria, e l’ex giudice Joe Bastianich.

La settima puntata di MasterChef 13 sarà visibile in streaming su NOW col pass Entertainment, in offerta a partire da 6,99 euro al mese. Dopo aver completato l’ordine, l’accesso ai contenuti del pass è immediato.

Come vedere la settima puntata di MasterChef 13 in streaming

Per vedere la settima puntata di oggi di MasterChef 13 in streaming occorre attivare il pass Entertainment di NOW. Grazie all’ultima offerta disponibile, il costo parte da 6,99 euro al mese, con un tempo di permanenza minima di 12 mesi.

Il pass include la visione di Sky Uno, Sky Atlantic e Sky Serie, oltre che dei canali Eurosport. Tra le altre cose, si ha accesso a tutti gli show originali di Sky e le migliori serie TV italiane e internazionali, sia in diretta che on demand.

Una volta attivato il pass, è sufficiente scaricare l’app NOW sul dispositivo dove si desidera guardare MasterChef: l’applicazione è disponibile al download gratuito su PC Windows, Mac, Android, iOS, Smart TV, set-top box e console per videogiochi.

Se il proprio televisore non dovesse avere l’applicazione NOW, è sempre possibile usare un set-top box. Se non se ne ha uno, in alternativa si può sfruttare la funzione di mirroring del proprio smartphone, trasmettendo sullo schermo del televisore quanto si sta guardando sul telefono. In questo caso, è necessario prima scaricare l’app sul cellulare.

