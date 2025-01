MasterChef 14, quarta puntata: le anticipazioni (Gualtiero Marchesi)

Eccoci giunti all’appuntamento con le anticipazioni sulla quarta puntata di MasterChef 14. Andrà in onda questa sera, giovedì 9 gennaio, alle ore 21:15. La potrai seguire in diretta streaming su NOW. Come anticipato dal titolo di questo articolo, i partecipanti al cooking show saranno alle prese con una prova che omaggerà la memoria e l’eredità del fondatore della nuova cucina italiana, Gualtiero Marchesi.

Le anticipazioni sulla quarta puntata di MasterChef 14

I suoi piatti più noti saranno celebrati con il primo Skill Test di questa edizione. Per l’occasione, saranno presenti in studio due dei suoi allievi più illustri ovvero Andrea Berton e Davide Oldani, entrambi stellati. Si prospetta una serata speciale e avvincente, che vedrà inoltre i concorrenti alle prese con una Mystery Box per garantire l’immunità nell’Invention Test e per assegnare l’ambita Golden Pin. Sotto la cloche si nasconderanno ingredienti con i quali cimentarsi in una prova che vedrà protagonista la reazione di Maillard, una reazione chimica dall’importanza chiave nella preparazione dei cibi. Sei pronto a vedere cosa accadrà?

Facciamo un riepilogo dei concorrenti in gara a MasterChef 14. Quelli già eliminati, esclusi dalla competizione durante le prime tre puntate, sono Laura, Gaetano, Ilaria, Giulio e Simone B. Rimangono invece in gara Alessia, Anna, Claudio, Franco, Gianni, Jack, Katia, Linda, Martina, Mary, Pino, Reza, Samuele, Sara e Simone G.

Come vedere in streaming Mapuntata

Puoi guardare in streaming tutte le puntate di MasterChef 14 sui tuoi dispositivi, in diretta oppure quando vuoi on-demand, con un abbonamento al pass Entertainment di NOW. È lo stesso che include tutte le serie TV di Sky, da The Pengiun a True Detective, da Hanno ucciso l’Uomo Ragno alla nuova uscita M: il figlio del secolo. offerta da soli 6,99 euro al mese. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.