MasterChef 2026 al via: ecco le offerte disponibili su NOW

In occasione della partenza della nuova edizione, la piattaforma NOW propone interessanti offerte sui suoi piani.
Sky

Questa sera, giovedì 11 dicembre, ci sarà il ritorno di MasterChef Italia con l’edizione 2026. In giuria confermato il trio composto dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, così come non cambia la programmazione di Sky Uno e NOW, con l’appuntamento previsto ogni giovedì alle ore 21:15.

A cambiare sono invece i prezzi dei pass di NOW, per l’occasione in offerta:

Tutte le tre offerte prevedono una permanenza minima di 12 mesi. Al termine, il piano si rinnoverà di mese in mese al prezzo di listino in vigore per quella data, a meno che non si decida di disdire: qualora la disdetta arrivi prima del termine dei 12 mesi, l’utente sarà tenuto al pagamento dei restanti mesi.

Pagina offerta NOW

Le differenze tra i vari Pass di NOW

Il Pass Entertainment della piattaforma streaming NOW include l’intera programmazione di Sky TV, con serie tv, gli show originali di Sky, i documentari e i notiziari. Prevede 1 visione alla volta e l’on-demand con pubblicità.

Dall’altra parte, il Pass Cinema & Entertainment aggiunge la programmazione di Sky Cinema, con tutti i film in catalogo. Anche in questo caso è disponibile 1 visione alla volta e l’on-demand con pubblicità.

A chiudere il Pass Cinema, Entertainment & Premium, il pacchetto più completo della piattaforma NOW. Oltre a coprire interamente la programmazione Sky TV e Sky Cinema, quest’ultimo pass include anche 2 visioni in contemporanea e l’on-demand senza pubblicità.

L’offerta di NOW è disponibile per un periodo di tempo limitato sulla pagina dedicata all’offerta. Ricordiamo soltanto che l’appuntamento con la prima puntata di MasterChef 2026 è fissato per oggi 11 dicembre alle ore 21:15 su Sky Uno e sulla piattaforma NOW.

Pagina offerta NOW

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 dic 2025

Federico Pisanu
Pubblicato il
11 dic 2025
