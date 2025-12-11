MasterChef 2026, prima puntata: come vederla in streaming dall'estero

Giovedì 11 dicembre, su Sky Uno e in streaming su NOW, andrà in onda la prima puntata di MasterChef 2026 con i primi due episodi. A presiedere la giuria saranno ancora Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, al loro settimo anno consecutivo insieme.

Per vedere la nuova edizione di MasterChef Italia l’abbonamento più conveniente è il Pass Entertainment di NOW, ora disponibile in offerta a 4,99 euro al mese per 12 mesi invece di 8,99 euro. Gli appassionati di film possono prendere in considerazione anche l’offerta sul Pass Cinema & Entertainment, disponibile al prezzo scontato di 7,99 euro al mese per 1 anno invece di 11,99 euro.

Come vedere la prima puntata di MasterChef 2026 dall’estero

Se si è all’estero, la visione della prima puntata di MasterChef Italia 2026 richiede la sottoscrizione del Pass Entertainment e di una VPN, quest’ultima indispensabile a causa delle restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti in streaming quando si è fuori dall’Italia.

L’utilizzo di una VPN permette di superare il blocco geografico simulando una connessione Internet dal proprio Paese di origine, in questo caso l’Italia. Per riuscirci è sufficiente connettersi a un server VPN posizionato nel Bel Paese e attendere che la connessione sia attiva. Così facendo, i provider dei servizi di rete penseranno che la connessione arrivi appunto dall’Italia, con il blocco geografico che decade in automatico.

Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è NordVPN, apprezzata in particolare per la velocità di connessione e per le funzionalità di sicurezza incluse. Tra queste si segnala Threat Protection Pro, lo strumento proprietario anti-malware autentico fiore all’occhiello della VPN.

In questi giorni di festa i piani della durata di due anni sono in sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese e tre mesi extra di servizio in regalo.