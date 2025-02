MasterChef: guarda la nuova puntata in streaming (Italia ed estero)

Dopo essere passati indenni dall’ultimo round di eliminazioni, i concorrenti in gara a MasterChef Italia 14 sono rimasti solo in 7: ci avviciniamo alla fase finale di questa edizione. Questa sera, giovedì 13 febbraio alle ore 21:15, andrà in onda una nuova puntata, quella che assegnerà l’accesso alla Top 5. La puoi vedere in streaming su NOW, anche dall’estero grazie alla rete globale di NordVPN (scopri la promo).

Anticipazioni e streaming: la nuova puntata di MasterChef

Stando alle anticipazioni, gli aspiranti cuochi si confronteranno con la cucina multisensoriale di Rasmus Munk nell’Invention Test, per poi affrontare uno Skill Test di fronte a Hélène Darroze. Quella della Mystery Box sarà invece una sfida particolare e all’insegna della leggerezza, che li vedrà affiancati da appassionati di cucina molto giovani. La diretta sarà tramessa dalla piattaforma di Sky e accessibile con il pass Entertainment di NOW, lo stesso che include le serie TV. È in offerta da soli 6,99 euro al mese con l’attivazione dell’abbonamento annuale, scopri di più nella pagina dedicata.

Ecco quali sono i 7 concorrenti rimasti in gara, pronti a darsi battaglia per accedere alla fase finale di MasterChef Italia 14: Yi Lan Zhang (Anna), Claudio Ciraci, Franco Della Bella, Jacopo Carnevali (Jack), Katia Bassolino, Mary Cuccupè e Simone Grazioso. A giudicarli, come sempre, il severo trio composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Si prospetta un finale di stagione molto combattuto.

Come vedere lo show in streaming dall’estero

Il cooking show è visibile in streaming anche dall’estero. Tutto ciò che devi fare se ti trovi fuori dall’Italia e seguire questi pochi e semplici passi.

Apri l’applicazione di NordVPN (guarda l’offerta) sul dispositivo che hai scelto per guardarlo;

collegati a un server italiano per ottenere un indirizzo IP del nostro paese;

avvia lo streaming su NOW e goditi lo spettacolo.