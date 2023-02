MasterChef Italia: guarda la puntata 8 in streaming

Dopo gli addii di Giuseppe e Silvia, è ora di tornare a indossare i grembiuli nella cucina di MasterChef Italia 12: va in onda stasera la puntata 8 di questa edizione. Il cooking show, come sempre trasmesso in esclusiva su Sky, può essere seguito anche in streaming, in diretta e on-demand. Anticipiamo che, dopo i test sensoriali e i piatti a base di mango, vedremo gli aspiranti cuochi alle prese con una Golden Mistery Box, un Invention Test e una prova in Valle d’Aosta, per chiudere con il temuto Pressure Test.

Come vedere in streaming la puntata 8 di MasterChef

Saranno, come di consueto, i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli a valutare in modo inflessibile le preparazioni e le skill dei concorrenti in gara, non sempre all’altezza delle aspettative o in grado di sopportare la tensione. Siamo ormai giunti al giro di boa della stagione, un’occasione perfetta per una rigenerante prova esterna in alta montagna. Per ingannare l’attesa, ecco il meglio (e il peggio) di quanto accaduto sette giorni fa, nell’ormai consueto riepilogo utile a rinfrescare la memoria.

È prevista la partecipazione di un nuovo ospite speciale: dopo Jeremy Chan tocca a Gianluca Fusto, pasticciere diventato nel 2003 il primo straniero docente alla prestigiosa École du Grand Chocolat Valrhona di Tain-l’Hermitage.

Puoi guardare e riguardare quante volte desideri le puntate del cooking show su Sky e piattaforma NOW. Ti ricordiamo che attivando l’ offerta Sky Q (solo 9 euro per 30 giorni) si può accedere a un catalogo di contenuti che include, tra le altre cose, serie di successo come The Last of Us e Call My Agent, senza dimenticare quelli dei servizi Netflix e Paramount+, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.