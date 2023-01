MasterChef: guarda la sesta puntata in streaming

È di nuovo giovedì e questo significa una cosa sola: l’appuntamento con MasterChef, che stasera vedrà andare in onda la sesta puntata della nuova edizione. Si partirà alle ore 21:30 e, chi lo desidera, la potrà guardare anche in streaming, come sempre in esclusiva su Sky. Ecco cosa ci attende dopo le crepe suzette dallo spessore discutibile e gli improbabili mix di ingredienti visti la scorsa settimana.

Come vedere in streaming la sesta puntata di MasterChef

Lasciata alle spalle la trasferta nel regno della cipolla di Tropea e archiviata l’eliminazione a sorpresa di Francesca, toccherà ai concorrenti ancora in gara far di tutto per evitare la stessa sorte e tenere stretto il grembiule per continuare a far parte del cooking show. A giudicarli, ovviamente, il severo trio formato da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Prima della full immersion di questa sera, per ingannare l’attesa, ecco il meglio (e il peggio) della puntata precedente, con il solito riassunto da oltre dieci minuti.

Stando alle anticipazioni circolate, uno dei test della sesta puntata sarà incentrato sul cosiddetto comfort food e un altro sulle preparazioni in grado di unire tradizione e innovazione. Ci sarà anche una prova in esterna, questa volta ospitata dalla suggestiva cornice umbra della Cascata delle Marmore, un paradiso naturale. È inoltre prevista la partecipazione di un ospite, il celebre pizzaiolo Jacopo Mercuro.

Come scritto in apertura, il cooking show per eccellenza, MasterChef Italia 12, è un’ esclusiva Sky, trasmessa sul canale 108 di Sky e in streaming sulla piattaforma NOW.

