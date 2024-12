Masterchef Italia 14 al via: tutte le novità e dove vedere la nuova stagione

È tutto pronto per il ritorno in TV di uno degli show più apprezzati della televisione italiana: a partire da oggi, giovedì 12 dicembre 2024, alle 21.15, prende il via Masterchef Italia 14, nuova stagione del popolarissimo cooking show.

Masterchef Italia 14: si parte

Inizia oggi la nuova stagione di Masterchef Italia. Anche per la quattordicesima edizione è confermato il terzetto di giudici, composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

La nuova stagione promette, in ogni caso, diverse novità, con un format rinnovato, ospiti inediti e molto altro. Ci sarà, naturalmente, un cast inedito di aspiranti chef che dovranno cercare di convincere i tre giudici nel corso delle puntate.

Tutti i dettagli, però, saranno svelati nel corso della prima puntata, in programma oggi, 12 dicembre, a partire dalle 21.45. Lo show seguirà poi una programmazione settimanale e sarà visibile su Sky, con il pacchetto Sky TV, e su NOW, con il Pass Entertainment.

Per vedere Masterchef Italia 14 è necessario attivare il Pass Entertainment. Le opzioni disponibili sono tre:

Pass Entertainment a 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese

a 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese Pass Entertainment + Pass Cinema a 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese

a 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium (aggiunge 2 visioni in contemporanea ed elimina la pubblicità dai contenuti on demand) a 11,99 euro la mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese

