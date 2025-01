MasterChef Italia 14, le anticipazioni: ospiti e sfide "green"

Questa sera, giovedì 16 ottobre 2025, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW torna l’atteso appuntamento con MasterChef Italia 14. La sesta puntata promette una serata con un focus speciale sull’ecosostenibilità, ma anche ospiti internazionali: ecco le curiosità e le anticipazioni.

MasterChef Italia 14, sesta puntata: le anticipazioni

La puntata si aprirà con una Mystery Box unica nel suo genere: i concorrenti dovranno affrontare una sfida basata sull’utilizzo ridotto di energia elettrica. Super ospite la chef peruviana Pía León, eletta miglior chef donna del mondo nel 2021 e celebre per il suo lavoro al fianco di Virgilio Martínez al Central di Lima, che porterà la sua esperienza e la sua filosofia culinaria basata sulla biodiversità.

Dopo la Mystery Box, i riflettori si accenderanno sull’Invention Test: i concorrenti dovranno lavorare senza sosta per una notte intera, guidati dal maestro pizzaiolo Franco Pepe, miglior pizzaiolo al mondo nel 2021 e Cavaliere della Repubblica.

Dove guardare la sesta puntata di MasterChef Italia 14

L’appuntamento è questa sera, alle 21.15 su Sky. In alternativa, puoi seguire la sesta puntata di MasterChef Italia 14 anche in streaming su NOW: è necessario essere abbonati alla piattaforma. Nello specifico, basta sottoscrivere il Pass Entertainment – che ti dà accesso a serie TV e show – disponibile a soli 6,99 euro al mese per 12 mesi.

In alternativa, NOW offre altri due piani: Pass Cinema + Pass Entertainment, che aggiunge la visione di film, a 9,99 euro al mese (per 12 mesi) e l’opzione Pass Cinema + Pass Entertainment + Premium a 11,99 euro, che ti permette di guardare serie TV, show e film senza pubblicità con audio Dolby Digital 5.1.