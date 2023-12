MasterChef Italia 2023: guardalo in streaming con la nuova offerta Sky e Netflix

Giovedì è il grande giorno della nuova edizione di MasterChef Italia. Il 2023 si chiude con il ritorno dello show culinario tanto atteso che potrai seguire in diretta streaming su Sky Q approfittando dell’offerta Intrattenimento Plus che ti permette di avere sia Sky TV che Netflix a soli 19,90 euro al mese invece di 30 euro. Uno sconto valido per 18 mesi: non ci penserai nemmeno più.

Sky TV e Netflix insieme: guarda MasterChef Italia 2023 e non solo

Dal 14 dicembre 2023, i fornelli si accenderanno con la presenza di chef rinomati come Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Le sorprese non finiscono qui, con i ritorni di Joe Bastianich e Iginio Massari, insieme ad altri ospiti eccezionali, tra cui Alex Atala, Chiara Pavan, Riccardo Gaspari, Assaf Granit, Mory Sacko e Andreas Caminada.

Per non perdere nemmeno un dettaglio di MasterChef Italia 13, Sky è la tua destinazione. Con l’offerta Intrattenimento Plus, potrai accedere a una vasta gamma di contenuti spettacolari, dalle imperdibili produzioni Sky Original alle serie TV italiane e internazionali, passando per show che accontentano tutta la famiglia e documentari appassionanti.

Con questa offerta esclusiva, inoltre, potrai aggiungere Netflix al tuo pacchetto a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro. Goditi il meglio delle serie TV, dei film, dei documentari e dei programmi per bambini, mantenendo il controllo sul tuo account Netflix e decidendo quando passare al piano Premium.

Non farti scappare l’opportunità di vivere un’esperienza televisiva completa con Sky e Netflix. Abbonati all’offerta Intrattenimento Plus oggi stesso e preparati a gustare ogni istante di MasterChef Italia 2023 e molto altro ancora. Che lo show culinario abbia inizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.