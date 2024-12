Masterchef Italia: ecco come seguire la nuova stagione in streaming dall'estero

La quattordicesima stagione di MasterChef Italia è ai blocchi di partenza: il celebre cooking show Sky Original, prodotto da Endemol Shine Italy, tornerà sugli schermi giovedì 12 dicembre, alle 21.15, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, promettendo sfide culinarie mozzafiato e momenti indimenticabili. Ecco come seguire l’inizio di questa nuova edizione, anche se ti trovi all’estero.

MasterChef Italia 2024 inaugura la sua nuova stagione con i tradizionali Live Cooking nei primi due episodi, ma sono previste numerose novità. Alla guida della giuria si confermano, per il sesto anno consecutivo, tre chef stellati: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Cosa c’è in palio? Il vincitore della quattordicesima edizione porterà a casa 100 mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del suo primo libro di ricette con Baldini+Castoldi e l’accesso a un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Come seguire MasterChef Italia dall’estero

Se ti trovi fuori dai confini italiani, puoi comunque seguire ogni episodio di MasterChef Italia grazie a NOW e a una connessione VPN. NOW offre diversi pacchetti, come:

Pass Cinema + Pass Entertainment + Premium: 11,99 euro/mese per 12 mesi;

per 12 mesi; Pass Cinema + Pass Entertainment: 9,99 euro/mese per 12 mesi;

per 12 mesi; Pass Entertainment: 6,99 euro/mese per 12 mesi.

Per accedere ai contenuti dall’estero, è consigliabile utilizzare una VPN di alta qualità come NordVPN, che ti permette di simulare una connessione dall’Italia e accedere ai tuoi programmi preferiti in totale sicurezza. Attualmente, NordVPN offre una promozione natalizia con uno sconto del 74% e 3 mesi extra inclusi.

Perché scegliere una VPN? Oltre a garantire l’accesso ai contenuti geolocalizzati, una VPN protegge la tua privacy online. Con funzionalità come crittografia avanzata e blocco dei tracker, NordVPN è ideale per navigare in modo sicuro anche su reti Wi-Fi pubbliche. Disponibile per tutti i dispositivi, permette la connessione simultanea fino a 10 dispositivi.

Non perderti l’inizio di di MasterChef Italia 2024: basta abbonarsi NOW e a NordVPN per seguire tutte le emozioni del cooking show, ovunque ti trovi.