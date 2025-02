MasterChef Italia, la finale: anticipazioni e come vederla in streaming

Sono rimasti in quattro, Anna, Jack, Mary e Simone: chi vincerà MasterChef Italia 14? Scoprilo nella finale che andrà in onda questa sera, in diretta streaming NOW alle ore 21:15. Anche questa nuova edizione del cooking show è arrivata alla conclusione e i tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, sono pronti a incoronare il migliore tra gli aspiranti cuochi in gara.

Guarda in streaming la finale di MasterChef Italia

Diamo un’occhiata alle anticipazioni su quanto vedremo in questo ultimo appuntamento di stagione. Sappiamo che l’ospite d’eccezione sarà Mauro Colagreco, il primo cuoco argentino a raggiungere la vetta dei World’s 50 Best Restaurants, che presenterà sia la Mystery Box che l’Invention Test. I sopravvissuti alla prova dovranno poi realizzare un intero menù degustazione in quattro portate nella sfida più importante dell’anno. Non perderti l’appuntamento, guardalo sulla piattaforma di Sky dai tuoi dispositivi, anche dall’estero con NordVPN (in promozione).

Qual è il premio assegnato al vincitore di MasterChef Italia 14? Ci sono in palio 100.000 euro in gettoni d’oro, la pubblicazione di un libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l’accesso a un corso di alta formazione culinaria.

Per vedere lo show è sufficiente attivare il pass Entertainment di NOW. Lo trovi in offerta a 6,99 euro/mese con la sottoscrizione annuale. Include l’accesso completo a tutti i contenuti della piattaforma come le serie L’Arte della Gioia e The White Lotus, senza dimenticare la nuova edizione di Pechino Express che prenderà il via la prossima settimana.

Come vedere lo show dall’estero

Puoi guardare la finale di MasterChef Italia 14 in diretta streaming anche se ti trovi all’estero, indipendentemente dal paese: segui queste poche e semplici istruzioni.

Apri l’applicazione di NordVPN (guarda lo sconto) sul dispositivo che hai svelto per vederla;

collegati a un server italiano per ottenere un indirizzo IP locale;

apri NOW e goditi lo spettacolo.