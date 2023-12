MasterChef Italia: la nuova stagione è in streaming su NOW

Il Pass Entertainment di NOW TV può essere il miglior regalo di Natale che tu possa farti: ad un prezzo che parte da 6,99 euro al mese puoi infatti accedere a tutto l’intrattenimento Sky in streaming dai tuoi dispositivi preferiti. Tra questi c’è anche la nuova stagione di MasterChef Italia, in diretta tutti i giovedì alle 21.15.

MasterChef Italia è in streaming su NOW

Ogni giovedì alle 21.15, immergiti nel mondo avvincente di MasterChef Italia, dove nuovi aspiranti chef mettono alla prova le loro abilità culinarie per conquistare il titolo di MasterChef. Dalle sfide creative alle misteriose prove in cui solo i migliori si distinguono, ogni episodio è un viaggio emozionante nel mondo della gastronomia.

Puoi accedere a questa straordinaria esperienza direttamente su NOW, la piattaforma di streaming che offre anche le Serie TV internazionali firmate HBO, gli show più esclusivi e le produzioni Sky Original, insieme ai film più attesi con oltre 1000 titoli on demand e nuove uscite. E tutto questo a partire da soli 6,99 euro al mese.

Scegli il tuo abbonamento e tuffati in un universo di intrattenimento culinario senza precedenti. Con NOW, hai accesso illimitato alle storie più avvincenti e ai talenti culinari più promettenti. Non solo seguirai la nuova stagione di MasterChef Italia, ma potrai anche esplorare una vasta gamma di contenuti esclusivi che ti terranno incollato allo schermo. Sarà un Natale indimenticabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.