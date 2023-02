MasterChef Italia: guarda la puntata 10 in streaming

È di nuovo giovedì, sta di nuovo per giungere il momento di una full immersion nel cooking show per eccellenza: la puntata 10 della dodicesima edizione di MasterChef Italia andrà in onda questa sera, 16 febbraio, come sempre dalle ore 21:15. Sarà come sempre un’esclusiva Sky, visibile con un abbonamento Sky Q (in offerta) oppure in streaming attivando una sottoscrizione alla piattaforma NOW (il primo mese a soli 3 euro).

Come vedere in streaming la puntata 10 di MasterChef

Tra le prove in programma, anzitutto una Mistery Box per la preparazione dell’amuse-bouche, la pietanza servita ai commensali prima degli antipasti. Seguirà un Invention Test in cui sarà necessario realizzare un pre-dessert, la portata proposta prima del dolce vero e proprio. Infine, uno Skill Test con un ospite d’eccezione: Enrico Crippa. Di seguito, il consueto video riepilogativo con il meglio (e il peggio) di quanto accaduto la scorsa settimana, conclusa con l’eliminazione di Laura e Leonardo.

Come sempre, a giudicare i concorrenti sarà l’inflessibile trio formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. La dodicesima edizione dei MasterChef Italia si avvia al termine: l’ultima puntata, con gli episodi finali, andrà in scena il 2 marzo per decretare il vincitore.

Tra le alternative disponibili per vedere il cooking show segnaliamo dunque l’attivazione di un abbonamento a Sky Q (30 giorni a soli 9 euro) che include anche l’accesso a Netflix e Paramount+ oppure la sottoscrizione alla piattaforma NOW (soli 3 euro per il primo mese). Entrambe le opzioni garantiscono anche la visione di serie come The Last of Us e di centinaia di prime visioni.

