MasterChef 2022: guarda la nuova stagione

Al via questa sera la nuova stagione di MasterChef, con la giuria composta dal trio Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, pronta a commentare e giudicare le creazioni culinarie proposte dai concorrenti in gara. Ad aprire il cooking show sono le sessioni nelle quali i partecipanti hanno la prima occasione per far conoscere la loro idea di cucina. L’appuntamento è fissato per le ore 21:15, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Come guardare la nuova stagione di MasterChef

In questa fase iniziale, i cuochi hanno a disposizione una dispensa a cui accedere liberamente, con l’obiettivo di preparare i piatti da sottoporre poi ai giudici. Ottenendo tre voti positivi si entra direttamente a far parte della Masterclass, mentre con due viene assegnato il grembiule grigio e l’ingresso alla fase intermedia delle sfide. Inizia così una gara che, come ormai da tradizione, si prospetta molto dura e serrata.

Una volta conclusa la formazione della classe si passerà alla fase clou, con le enigmatiche Mystery Box, gli Invention Test, i Pressure Test e gli Skill Test, senza dimenticare gli esami a sorpresa.

Per l’edizione 2022 sono previsti ospiti d’eccezione, con nomi del calibro di Iginio Massari, Jeremy Chan, Davide Scabin, Mauro Colagreco, Enrico Crippa e Giancarlo Perbellini.

