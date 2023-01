MasterChef: guarda la quarta puntata in streaming

È di nuovo giovedì e questo significa una cosa sola: l’appuntamento settimanale con MasterChef Italia 12. Va in scena questa sera, 5 gennaio, la quarta puntata del cooking show per eccellenza, come sempre in in esclusiva su Sky. Conclusa la dura fase di selezione che ha composto la Masterclass, non senza sorprese, momenti esilaranti e colpi di scena, dopo l’eliminazione di Luciana, i concorrenti si trovano ora a dover fare i conti con le nuove sfide che li attendono.

Come vedere in streaming la quarta puntata di MasterChef

A giudicare la loro preparazione e i loro piatti, mettendo alla prova capacità e nervi, è come sempre il trio di severi e inflessibili giudici composto da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Di seguito, proponiamo un filmato dal canale ufficiale di YouTube, dalla durata pari a oltre dieci minuti, che raccoglie il meglio (e il peggio) di quanto accaduto la scorsa settimana, per chi non ha avuto modo di seguirlo in diretta oppure vuol fare un ripasso.

Dopo la comparsata a sorpresa del pasticciere italiano per eccellenza, Iginio Massari, nonché di Antonio Lorenzon, toccherà ad altri ospiti salire sul palco del programma. Da qui in avanti assisteremo senza soluzione di continuità a Mystery Box, Pressure Test, Skill Test e alle prove in esterna. Insomma, ce ne sarà per tutti coloro che vorranno seguire le orme di Tracy Eboigbodin, vincitrice della passata edizione.

Chiudiamo ricordando che in Italia, le puntate del cooking show, sono trasmesse in diretta esclusiva da Sky, ogni giovedì sul canale Sky Uno (108) e sulla piattaforma NOW TV. L’appuntamento con la quarta, come sempre, è fissato per le ore 21:15 di questa sera. Sarà poi possibile rivederla in streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.