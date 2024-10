Mastodon 4.3: novità per notifiche e design

Il CEO Eugen Rochko ha annunciato Mastodon 4.3. La nuova versione della web app permette a tutti gli utenti di sfruttare le funzionalità disponibili nelle versioni preliminari, tra cui le notifiche raggruppate. È stato inoltre aggiornato il design dell’interfaccia (icone, colori e altro). Migliorati anche i suggerimenti personalizzati. Le novità saranno accessibili quando il gestore del server installerà l’aggiornamento.

Novità di Mastodon 4.3

La prima novità riguarda le notifiche. L’utente verrà informato quando la decisione di un moderatore comporta la perdita di follower o l’impossibilità di seguire persone di altri server. Quando la decisione riguarda l’account dell’utente verrà mostrata una notifica in-app.

Invece di ricevere centinaia di notifiche per lo stesso post, Mastodon mostrerà una singola notifica con il numero di persone. Un nuovo sistema permette di filtrare le notifiche indesiderate. È possibile accettare, rifiutare o spostare in una casella speciale le notifiche da persone non seguite, persone che non seguono l’utente, nuovi account, menzioni private non sollecitate e account moderati.

Con la versione 4.3 è stato anche migliorato il design della finestra di composizione dei post. Ora è possibile spostare le immagini e visualizzare il layout finale prima della pubblicazione. Sono stati inoltre aggiornati colori, icone e link.

È stato infine migliorato il sistema dei suggerimenti personalizzati. Nella parte superiore del feed home viene mostrato un carosello con gli account che l’utente potrebbe seguire. In futuro sono previste altre utili funzionalità, tra cui la possibilità di citare i post.