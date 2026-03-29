Mastodon si aggiorna, ecco il nuovo design dei profili

Dopo l’incremento di utenti facilitato dall’acquisizione di Twitter (oggi X) da parte di Elon Musk, la crescita di Mastodon è rallentata (circa 760.000 utenti attivi al mese). Gli sviluppatori della piccola azienda non-profit hanno quindi deciso di rinnovare il design dei profili apportando vari miglioramenti chiesti dalla community.

Come cambiano i profili su Mastodon

Il restyling è stato effettuato sulla base dei feedback ricevuti da oltre 500 persone iscritte a circa 300 server. Imani Joy, Product Designer, sottolinea che le novità sono state sviluppate considerando l’attuale vincolo tecnico rappresentato dal layout a tre colonne su desktop. Il design rinnovato riguardano visualizzazione e modifica dei profili.

In precedenza c’erano due tipi di visualizzazioni: post, post e risposte. Ora è presente una scheda Attività con un menu a discesa che permette di scegliere solo post, post e risposte, post e boost (equivalenti ai retweet su X) o tutte le attività. All’inizio della scheda Attività sono mostrati gli hashtag che consentono di filtrare i post.

È stato inoltre eliminato il carosello dei post fissati (pinned). Ora viene mostrato un solo post fissato, mentre gli altri appaiono quando l’utente clicca sul pulsante “Visualizza tutti i post fissati“. A differenza di X, gli handle su Mastodon hanno due @. Cliccando sul punto interrogativo viene spiegato che il primo @ indica l’username dell’account, mentre il secondo @ indica il nome del server.

Altre novità riguardano la modifica del profilo. Innanzitutto le varie opzioni sono mostrate in una singola pagina (nome, biografia, campi personalizzati, hashtag e altro). Nella sezione dei campi personalizzati ci sono ora le istruzioni per la verifica dei link (il tool per la credibilità). Le immagini di profilo e copertina possono essere modificate tramite ritaglio e aggiunta del testo alternativo.