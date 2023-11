Material You arriva sul Chrome Web Store

Google ha introdotto il design Material You nel suo negozio di applicazioni per Chrome. Le estensioni per il browser più usato al mondo hanno ora lo stesso aspetto delle app più famose dell’azienda di Mountain View, come Gmail, Google Drive e Maps. Questo cambiamento estetico offre “palette di colori rinnovate, stili di mappe aggiornati con angoli smussati e icone più visibili che si integrano meglio con l’aspetto generale di Chrome”.

Una sezione dedicata all’intelligenza artificiale

Nel 2023, non si può lanciare un’app o un servizio senza integrare un po’ di intelligenza artificiale. Google lo sa bene e ha creato una sezione del Chrome Web Store dedicata all’AI. Al momento, le estensioni basate sull’intelligenza artificiale presenti nello Store sono solo 12, ma si prevede che questa sezione del sito crescerà molto velocemente, con l’arrivo dei principali modelli linguistici e dei chatbot come ChatGPT nella nostra vita quotidiana.

Risparmiare con lo shopping online

In questi tempi di crisi economica, gli internauti sono molto attenti ai loro soldi. Il Chrome Web Store vuole dar loro una mano creando una sezione dedicata allo shopping e al potere d’acquisto. In generale, la nuova interfaccia è molto più intuitiva, semplice e comprensibile. “La barra di ricerca si trova ora in alto a destra per un accesso più veloce” e “la sua funzionalità è stata migliorata, in modo da poter filtrare più facilmente tutti i temi e le estensioni”.

Inoltre, Google proporrà estensioni più adatte ai gusti e alle esigenze degli utenti, grazie alle informazioni che l’azienda ha raccolto su di loro, in base alle estensioni che hanno scaricato.