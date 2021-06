Maturità 2021: la campagna antibufale della Polizia, le regole da seguire

Prendono il via oggi per circa 540.000 ragazzi di tutta Italia gli esami di maturità, con un modus operandi che ancora risente della crisi sanitaria: un solo colloquio orale, niente prove collettive. Viene così meno la consueta corsa della vigilia a cercare le tracce online. Ciò non significa però che è consentito abbassare la guardia per quanto concerne le fake news circolanti sul tema.

Le regole da seguire per la Maturità 2021

A ribadirlo la Polizia Postale e delle Comunicazioni, che in collaborazione con il portale Skuola.net ha lanciato l'iniziativa “Maturità al sicuro” attraverso i canali Web e i social. L'attenzione è concentrata sulle notizie in merito al protocollo di sicurezza da osservare durante lo svolgimento, un elenco di regole da osservare, reso noto alla fine di maggio.

Iniziative come quella “antibufale” di Polizia di Stato e Skuola.net servono proprio a veicolare i messaggi corretti e sgomberare il campo da quelli errati. L’esame di maturità è un appuntamento molto importante per i ragazzi e per questo è necessario che mantengano la serenità necessaria per affrontarli.

Stando alla ricerca condotta, il 20% dei maturandi non conosce le indicazioni relative alle mascherine da utilizzare (meglio le chirurgiche, accettate anche le FFP2, no a quelle “di comunità” in tessuto). Il 46% non sa che il dispositivo potrà essere abbassato durante il colloquio nel caso sussistano le condizioni di distanziamento previste: almeno due metri fra tutti i presenti.

Il 23% non sa che all'esame potrà assistere un solo accompagnatore, mentre il 15% ritiene sia vietata la presenza di un amico o un familiare. Solo il 25% è a conoscenza del fatto che non verrà effettuata la misurazione della temperatura.