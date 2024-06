Maturità 2024, le tracce della prima prova: niente IA

Ha preso il via questa mattina la Maturità 2024, con la prima prova. Chi si aspettava un’incursione dell’intelligenza artificiale, in una delle sette tracce individuate dal Ministero, è rimasto deluso. Era lecito attenderlo, considerando il trend del momento, il crescente impatto della tecnologia sulla nostra quotidianità e le sue diverse implicazioni. Invece, niente algoritmi, né ChatGPT, per gli oltre 520.000 studenti impegnati sui banchi.

IA assente dalle tracce della Maturità 2024

Prendiamo come riferimento quanto appena pubblicato da Orizzonte Scuola, quasi in tempo reale con l’apertura del plico. Ci sono opere di Giuseppe Ungaretti e di Luigi Pirandello per l’analisi, testi di Giuseppe Galasso, di Maria Agostina Cabiddu e di Nicoletta Polla-Mattiot per il tema argomentativo, altri due di Rita Levi Montalcini e di Maurizio Caminito per quello di attualità.

Quest’ultimo, “Profili, selfie e blog” è quello che forse più si avvicina all’ambito IA, tenendo conto delle opportunità e dei rischi derivanti dall’impiego degli strumenti di intelligenza artificiale nella definizione della propria identità online, nella produzione dei contenuti associati alla propria immagine e nella stesura dei testi (anche da parte degli insegnanti).

La tecnologia è stata protagonista diretta lo scorso anno con la traccia dedicata a “Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp”, riferito a un articolo di Marco Belpoliti pubblicato su Repubblica nel 2018.

Le sette tracce della prima prova

Niente IA, dunque, per la prima prova nella Maturità 2024. Di seguito l’elenco completo con le sette tracce. I maturandi hanno a disposizione sei ore per lo svolgimento e possono consegnare i loro lavori a partire dalla terza ora.