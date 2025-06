Maturità: attenzione alla truffa delle tracce online prima dell'esame

Tutti lo sanno che gli esami di maturità sono una tappa importante che preoccupa la maggior parte degli alunni e ogni anno occorre fare attenzione alla truffa delle tracce online prima dell’esame. Cybercriminali molto esperti in questo periodo sfruttano proprio l’evento scolastico per diffondere fake news e raggiri per rubare dati personali e informazioni di pagamento.

Se sei uno studente che sta affrontando gli esami fai attenzione perché il furto di identità e di denaro è dietro l’angolo. Infatti, questi criminali, attraverso informazioni false, cercano di collezionare il più alto numero di vittime che credono di visionare o addirittura acquistare contenuti esclusivi che contengono le tracce dell’esame dall’anno in corso prima dell’esame stesso.

La Polizia Postale, che ha prontamente lanciato l’allarme, specifica che il 12% degli studenti crede ancora nelle tracce online di maturità prima dell’esame e non sa che si tratta di una truffa. Pensano che con le giuste mosse si possa mettere mano con qualche ora di vantaggio al materiale degli esami vero e proprio.

Gli esperti delle Forze dell’Ordine ricordano: “L’esame di Maturità è un appuntamento molto importante per gli studenti e per questo è necessario mantenere la serenità necessaria per affrontarli. Le false notizie, invece, possono portare a sterili distrazioni, facendo calare la concentrazione che invece è necessaria per affrontare uno dei momenti più importanti del percorso scolastico“.

Come difendersi dalla truffa delle tracce online prima degli esami di maturità

Come puoi difenderti dalla truffa delle tracce online prima degli esami di maturità? La prima cosa da fare è informarsi. Conoscere la verità dei fatti e non credere alle “bufale” diffuse su internet è la prima arma di difesa per non cadere in questa trappola. Meglio far parte di quell’83% di studenti che ha ben presente che online si trovano solo indiscrezioni o previsioni. Il resto è truffa.

Una seconda da fare è tener ben presente che acquistare pacchetti online da siti sconosciuti non è mai una buona mossa. Infatti, non esistono contenuti in grado di fornire le tracce degli esami prima del giorno stesso degli esami. Vantaggi come questi sono solo esche per raggiungere altri obiettivi.