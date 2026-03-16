 Maven Smart System: come funziona l'AI per colpire l'Iran
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Maven Smart System: come funziona l'AI per colpire l'Iran

Maven Smart System è il tool sviluppato da Palantir che integra i modelli Claude e viene utilizzato dai militari statunitensi durante la guerra in Iran.
Maven Smart System: come funziona l'AI per colpire l'Iran
Business AI
Maven Smart System è il tool sviluppato da Palantir che integra i modelli Claude e viene utilizzato dai militari statunitensi durante la guerra in Iran.
Palantir (YouTube)

Quella iniziata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran è la guerra più tecnologica della storia. I militari usano sistemi AI avanzati per analizzare i dati e scegliere i bersagli. Uno di essi è Maven Smart System, sviluppato da Palantir, che sfrutta un modello Claude di Anthropic. Negli ultimi giorni sono stati svelati diversi dettagli sul funzionamento del sistema.

Non viene usato per guidare i droni (per adesso)

Project Maven è l’iniziativa avviata dal Dipartimento della Difesa (oggi Dipartimento della Guerra) nel 2017 per velocizzare l’analisi dei dati raccolti da varie fonti (aerei, satelliti, droni e altre) sfruttando l’intelligenza artificiale. Google era una delle aziende coinvolte nel progetto, ma ha successivamente interrotto la collaborazione.

Sono quindi subentrate Palantir, Microsoft e Amazon. Quest’ultima offre il servizio cloud tramite AWS. Ecco perché l’Iran ha colpito i data center in Emirati Arabi Uniti e Bahrein. Il risultato principale di Project Maven è Maven Smart System, sviluppato da Palantir, che nel 2024 ha integrato i modelli Claude di Anthropic (tramite cloud di AWS).

Maven viene gestito dalla National Geospatial­ Intelligence Agency, l’agenzia che raccoglie e analizza i dati satellitari, ma viene utilizzato da tutti i corpi militari statunitensi. Nel seguente video si può vedere il sistema in azione:

Maven può applicare algoritmi di computer vision alle immagini satellitari e rilevare automaticamente i bersagli nemici. Può inoltre suggerire quali bombardieri e munizioni dovrebbero essere assegnati agli obiettivi e facilita lo scambio di dati sulla situazione del nemico tra i militari.

Durante i primi giorni della guerra in Iran sono stati scelti e colpiti oltre 2.000 bersagli. Ma le decisioni basate sull’intelligenza artificiale non sono corrette al 100%. Un missile Tomahawk ha colpito per errore una scuola elementare uccidendo 175 persone (si ipotizza l’uso di coordinate geografiche non aggiornate).

Claude viene usato anche dall’Artificial Intelligence Platform, un altro tool sviluppato da Palantir. È presente un chatbot che risponde alle domande dei militari ed esegue varie attività, tra cui la pianificazione degli attacchi. Al momento, Maven o altri tool AI non possono controllare direttamente le armi (ad esempio i droni), ma è solo questione di tempo. Ecco perché Anthropic non ha accettato le condizioni del governo statunitense.

Fonte: Wired

Pubblicato il 16 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Robot umanoidi armati in prima linea in Ucraina, cosa succede?

Robot umanoidi armati in prima linea in Ucraina, cosa succede?
Microsoft fa un passo indietro: niente più Copilot nel centro notifiche

Microsoft fa un passo indietro: niente più Copilot nel centro notifiche
Claude raddoppia i limiti d'uso per tutti fino al 27 marzo, che offerta!

Claude raddoppia i limiti d'uso per tutti fino al 27 marzo, che offerta!
Seedance 2.0 ha fatto arrabbiare Hollywood, niente lancio globale

Seedance 2.0 ha fatto arrabbiare Hollywood, niente lancio globale
Robot umanoidi armati in prima linea in Ucraina, cosa succede?

Robot umanoidi armati in prima linea in Ucraina, cosa succede?
Microsoft fa un passo indietro: niente più Copilot nel centro notifiche

Microsoft fa un passo indietro: niente più Copilot nel centro notifiche
Claude raddoppia i limiti d'uso per tutti fino al 27 marzo, che offerta!

Claude raddoppia i limiti d'uso per tutti fino al 27 marzo, che offerta!
Seedance 2.0 ha fatto arrabbiare Hollywood, niente lancio globale

Seedance 2.0 ha fatto arrabbiare Hollywood, niente lancio globale
Luca Colantuoni
Pubblicato il
16 mar 2026
Link copiato negli appunti