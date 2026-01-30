 La maxi operazione che ha chiuso i giganti bulgari dei torrent
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

La maxi operazione che ha chiuso i giganti bulgari dei torrent

Chiusi i torrent tracker ArenaBG, Zamunda e Zelka da un'operazione tra USA ed Europa: domini sequestrati, duro colpo alla scena P2P bulgara.
La maxi operazione che ha chiuso i giganti bulgari dei torrent
Business Internet
Chiusi i torrent tracker ArenaBG, Zamunda e Zelka da un'operazione tra USA ed Europa: domini sequestrati, duro colpo alla scena P2P bulgara.
Jorono, Pixabay

ArenaBG, Zamunda e Zelka, nomi forse sconosciuti ai più, ma ben noti nella scena P2P. Hanno in comune la provenienza bulgara e il destino: tutti chiusi, con la stessa maxi operazione che ha coinvolto forze dell’ordine a livello globale. I domini sono stati sequestrati. Nel momento in cui scriviamo questo articolo, due puntano a servizi legittimi e uno mostra l’immagine qui sotto.

Chiusi i principali torrent tracker della Bulgaria

I torrent tracker sono ora irraggiungibili, ma come a volte accade in questi casi non è detto che non rispuntino altrove. Spesso basta un mirror per rendere vana l’azione delle autorità, come insegnano casi celebri a partire da quello che ha visto protagonista The Pirate Bay.

Il dominio di Zelka è stato sequestrato

Come anticipato, si è trattato di una maxi operazione eseguita su più fronti, coinvolgendo tra gli altri il Dipartimento di Giustizia e l’Homeland Security Investigations statunitensi, l’Europol per quanto riguarda il vecchio continente e diverse agenzie della Bulgaria. L’ordine esecutivo è stato firmato da una corte federale del Mississippi.

Per capire quanto fossero popolari questi portali, Zamunda di recente si è piazzato alla posizione 11 tra i siti più visitati del paese. Non è dato a sapere se l’azione terminerà con il sequestro dei domini o se ci sarà l’incriminazione formale dei loro gestori.

Le ultime sul fronte della pirateria

Rimanendo in tema, di recente abbiamo segnalato il forte incremento nel volume di download illegali per il film Sinners (I peccatori), registrato sui circuiti BitTorrent. Il motivo? L’attenzione mediatica rivolta alla pellicola con il record di candidature ai premi Oscar. In fatto di pirateria, si è scoperto che la recente sospensione del dominio .org associato ad Anna’s Archive è da attribuire a una richiesta avanzata da Spotify e da alcune case discografiche, dopo l’annuncio del mega leak da 300 TB da parte della biblioteca ombra, un enorme archivio contenente oltre 86 milioni di brani.

Fonte: TorrentFreak

Pubblicato il 30 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Ban social media per under 15, primo sì in Francia

Ban social media per under 15, primo sì in Francia
Da YouTube, Falsissimo scuote la TV: interviene AGCOM

Da YouTube, Falsissimo scuote la TV: interviene AGCOM
Un social senza bot: la scommessa di OpenAI

Un social senza bot: la scommessa di OpenAI
Pornhub blocca accesso nel Regno Unito: anche in Italia?

Pornhub blocca accesso nel Regno Unito: anche in Italia?
Ban social media per under 15, primo sì in Francia

Ban social media per under 15, primo sì in Francia
Da YouTube, Falsissimo scuote la TV: interviene AGCOM

Da YouTube, Falsissimo scuote la TV: interviene AGCOM
Un social senza bot: la scommessa di OpenAI

Un social senza bot: la scommessa di OpenAI
Pornhub blocca accesso nel Regno Unito: anche in Italia?

Pornhub blocca accesso nel Regno Unito: anche in Italia?
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
30 gen 2026
Link copiato negli appunti