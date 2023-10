McAfee+ con protezione IA e altre novità

La software house californiana ha annunciato nuove funzionalità per la soluzione McAfee+ che gli utenti troveranno negli abbonamenti individuali e per famiglia. Una di esse, già svelata a fine settembre, sfrutta l’intelligenza artificiale per bloccare i link sospetti. Altre novità garantiscono la protezione dell’identità e della privacy.

Nuove funzionalità per McAfee+

Una delle funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale è Scam Protection. Consente di rilevare in tempo reale i link pericolosi presenti in email o messaggi, post sui social media o tra i risultati delle ricerche online. Se l’utente clicca accidentalmente sul link sospetto, McAfee+ blocca l’accesso al sito web.

Next-gen Threat Protection è invece la protezione cloud che utilizza l’intelligenza artificiale per rilevare le nuove minacce. La software house promette prestazioni superiori (meno processi in background) e scansioni più veloci. È compatibile con i processori Intel, AMD e ARM.

Online Account Cleanup effettua mensilmente la scansione online per verificare se l’account è stato compromesso (ad esempio in seguito ad un data breach). Social Privacy Manager fornisce invece consigli personalizzati sulla privacy, consentendo di cambiare le impostazioni degli account dei social media con pochi clic.

Transaction Monitoring (solo per i piani Advanced e Ultimate) traccia, pagamenti, depositi e prelievi attraverso gli account, avvisando l’utente di eventuali transazioni sospette. Bank Account Takeover Monitoring (solo per il piano Advanced) mostra invece un avviso se qualcuno modifica le informazioni personali degli account bancari.

Increased ID Theft (solo per il piano Ultimate) fornisce una copertura per il furto di identità da 2 milioni di dollari e per i ransomware da 25.000 dollari. Infine, McAfee Assist – Protection Setup (solo per il piano Ultimate) permette di accedere ad una sessione live di assistenza con un esperto.

Gli abbonamenti ai piani individuali e per famiglia di McAfee+ Premium, Advanced e Ultimate possono essere sottoscritti anche in Italia, ma non sono disponibili tutte le nuove funzionalità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.