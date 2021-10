McAfee Total Protection: 49,95 euro per 10 dispositivi

McAfee Total Protection è una delle suite di sicurezza più popolari sul mercato. Gli utenti che vogliono proteggere fino a 10 dispositivi (Windows, macOS, Android e iOS) possono approfittare dell'attuale promozione. L'abbonamento per il primo anno viene offerto a 49,95 euro. Attivando il rinnovo automatico si ottengono altri due vantaggi.

McAfee Total Protection: sconto di 60 euro per un anno

Come di deduce dal nome, McAfee Total Protection offre una protezione totale, grazie alla presenza di varie funzionalità. Il noto antivirus rileva ogni tipo di minaccia, ransomware inclusi. È disponibile anche un filtro antispam e il blocco automatico dei siti infetti. Non manca il firewall che monitora il traffico in entrata e uscita.

Total Protection include inoltre un password manager che archivia in modo sicuro tutte le credenziali di accesso ai servizi online, il controllo parentale Safe Family, il tool McAfee Shredder che elimina completamente le tracce dei file confidenziali e la funzionalità che consente di proteggere i documenti con la crittografia AES a 256 bit.

Se viene mantenuto il rinnovo automatico dell'abbonamento, gli utenti possono utilizzare anche la Secure VPN con traffico illimitato. McAfee offre inoltre la “promessa di protezione antivirus": se il servizio clienti non riesce a rimuovere un virus, la software house rimborsa il costo dell'abbonamento. Il piano Famiglia (10 dispositivi) è in offerta a 49,95 euro, invece di 109,95 euro (sconto di 60 euro).