McAfee in vendita per oltre 10 miliardi di dollari?

McAfee potrebbe essere venduta ad un consorzio di investitori guidato dalla società di private equity Advent International. Secondo le informazioni ricevute dal Financial Times, il valore della transazione si aggirerebbe sui 10 miliardi di dollari, ai quali vanno sommati circa 4 miliardi di debiti. Se l'operazione andrà in porto, la software house tornerà privata dopo circa un anno dal ritorno alla Borsa di New York.

McAfee si vende per 10 miliardi di dollari?

McAfee è uno dei nomi più popolari nel settore della sicurezza informatica. Nel 2010 era stata acquisita da Intel per circa 7,7 miliardi di dollari. Sei anni dopo Intel ha ceduto la maggioranza delle azioni (51%) a TPG Capital. McAfee è quindi tornata pubblica ad ottobre 2020 (oggi è quotata al NASDAQ). Lo scorso mese di marzo, l'azienda ha ceduto la divisione enterprise ad un consorzio guidato da Symphony Technology Group.

Secondo le fonti del Financial Times, anche la divisione consumer di McAfee verrà ceduta ad un consorzio guidato da Advent International. Gli altri investitori sarebbero Permira (società di private equity), CPP Investment Board (fondo pensione), Crosspoint Capital, Abu Dhabi Investment Authority e GIC (fondo sovrano del Singapore). Nessuna delle parti coinvolte ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per confermare o smentire l'accordo.

La software house è stata fondata nel 1987 da John McAfee, rimasto alla guida fino al 1994, quando ha venduto tutte le sue azioni. La sua vita privata è stata piuttosto “complicata”, in quanto coinvolto in varie vicende giudiziarie. Il 5 ottobre 2020 è stato arrestato in Spagna per conto del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti con l'accusa di evasione fiscale. A marzo 2021 è stato anche accusato di frode. Poche ore dopo la prima autorizzazione all'estradizione negli USA (giugno 2021) è stato trovato morto nel carcere di Barcellona. L'autopsia ha confermato il suicidio, ma la moglie Janice non crede a questa ipotesi.