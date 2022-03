McDonald’s ti fa vincere NFT a edizione limitata

McDonald’s si prepara a lanciare un nuovo panino, il Triplo Cheesburger, e per farlo decide di festeggiare regalando 3 NFT ai suoi clienti. La diffusione delle opere d’arte digitali coinvolge quindi anche la nota catena di ristoranti fast food, con tre artwork realizzati da tre artisti diversi.

In collaborazione con Ghali, McDonald’s ha infatti scelto 3 artisti giovani, diversi fra loro ma che fossero in grado di realizzare delle opere vicine al brand. L’obiettivo, come ha spiegato la catena, è far venire ai vincitori subito voglia di un Crispy McBacon. Gli NFT possono poi essere aggiunti al tuo portafoglio digitale, sfruttando una piattaforma sicura come ByBit.

Come vincere gli NFT a edizione limitata di McDonald’s

Partecipare all’estrazione degli NFT è abbastanza semplice. Dal 12 marzo al prossimo 5 aprile basterà acquistare un Triplo Cheeseburger e inserire nella sezione dedicata dell’app ufficiale di McDonald’s il codice presente sullo scontrino.

Saprai immediatamente se hai vinto e in quel caso l’NFT verrà trasferito nel tuo portafoglio digitale. Potrai decidere se tenerlo, regalarlo ad altri oppure venderlo per ricavarne qualcosa.

Dopotutto si tratterà di opere d’arte digitali a tiratura limitatissima. Realizzate da Daniele Tozzi, Serena Gianoli e Nicola Laurora, saranno esposte su OpenSea e riprodotte in 100 copie ciascuna che potranno essere vinte dai clienti di McDonald’s.

Per la catena di ristoranti si tratta di un nuovo inizio. Non si esclude infatti di realizzare ulteriori opere del genere in futuro, specie in concomitanza con il lancio di nuovi panini, ma non solo. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale della compagnia, in cui sono presenti tutti i dettagli sul concorso chiamato “NFT Triplo Level Up“.

Ricordiamo che l’NFT rappresenta un certificato di proprietà su opere digitali, come quelle che sono state realizzate per McDonald’s. Una volta ottenuto il possesso se ne può fare quello che se ne desidera: conservarle nel portafoglio digitale, regalarle oppure venderle a terzi. In ogni caso, per la gestione si consiglia sempre l’uso di piattaforme sicure e regolamentate come ByBit, che danno modo di avere pienamente sotto controllo il proprio patrimonio crypto.

