Guarda in streaming il film Medellin con Mike Tyson

Un po’ Narcos, un po’ Scarface: Medellin è tra le nuove uscite più viste in streaming gratis su Prime Video, a disposizione di tutti coloro che hanno un abbonamento Prime attivo. In alternativa, è possibile iniziare il mese di prova a costo zero, beneficiando così di tutti i vantaggi inclusi, comprese le spedizioni immediate senza spese extra sulle offerte dell’e-commerce. Di cosa parla la pellicola?

È un action carico di ironia e che vede Mike Tyson tra i protagonisti. Tutto ha inizio quando uno youtuber si trova invischiato in un affare più grande di lui, rapito dai narcotrafficanti colombiani. Toccherà al fratello e ai suoi amici intraprendere una missione per salvarlo. Ecco la sinossi seguita dal trailer ufficiale condiviso nelle scorse settimane dalla piattaforma.

Brahim, un giovane youtuber, viene rapito dai narcos in Colombia. Suo fratello Réda convince i suoi amici Stan e Chafik ad andare con lui in missione di salvataggio. La situazione sul posto sfugge di mano. Con l’aiuto di una poliziotta colombiana e di un ex agente americano, riescono a rintracciare Brahim nel tentativo di liberarlo dalle grinfie dei narcos.