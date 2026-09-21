MediaTek Dimensity CX C10 Max: nuovo chip per Googlebook

I primi cinque Googlebook, annunciati da Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo, integrano processori Intel Core Ultra Serie 3 e Qualcomm Snapdragon X Elite. Come specificato dall’azienda di Mountain View arriveranno anche modelli con processore MediaTek. Il nuovo chip dell’azienda taiwanese è Dimensity CX C10 Max.

Dimensity CX C10 Max: specifiche complete

MediaTek è il principale produttore mondiale di chip per dispositivi mobile. Nel suo catalogo c’è anche la serie Kompanio per Chromebook. Dimensity CX C10 Max è il nuovo chip per Googlebook, realizzato da TSMC con processo a 3 nanometri, che offre prestazioni nettamente superiori. Oltre alle tradizionali app può gestire facilmente l’elaborazione locale (on-device) di Gemini Nano.

Dimensity CX C10 Max integra una CPU octa core in configurazione 1+3+4 (un core Arm Cortex-X925 con frequenza massima di 3,73 GHz, tre core Arm Cortex-X4 e quattro core Arm Cortex-A720) e una GPU Arm Immortalis-G925 MC11 (11 core) che supporta display fino a risoluzione 4K.

Le funzionalità AI di Gemini Intelligence e gli agenti AI sfrutteranno la MediaTek NPU 890 che offre prestazioni fino a 55 TOPS. L’elaborazione locale garantisce una latenza ridotta e una maggiore privacy. Il MediaTek Imagiq 1090 ISP supporta invece fotocamere con sensori fino a 32 megapixel.

Il nuovo chip supporta inoltre memorie LPDDR5X fino a 9.600 MT/s, storage UFS 4.0, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0. Durante una sessione Q&A (domande e risposte) con i giornalisti, un dirigente di MediaTek ha comunicato che l’autonomia può arrivare a 19 ore. Considerate prestazioni ed efficienza energetica, il diretto concorrente è lo Snapdragon X1 Elite di Qualcomm.

Non è noto quando arriveranno sul mercato i primi Googlebook con Dimensity CX C10 Max. Quelli con chip Intel e Qualcomm saranno in vendita dal 4 ottobre negli Stati Uniti e dal 5 ottobre in Canada, Australia, Regno Unito, Francia, Irlanda e Germania.