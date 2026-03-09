Medio gamma con qualcosa in più a prezzo wow? Xiaomi 15T Pro 5G

Anche tra gli smartphone di fascia media bisogna fare delle distinzioni importanti che spesso fanno una reale differenza nell’utilizzo quotidiano. Ecco perché oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione che trovi su eBay. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello lo Xiaomi 15T Pro 5G a 524,99 euro, invece che 799,90 euro inserendo il codice promozionale PSPRMAR26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino lo puoi vedere sullo store ufficiale di Xiaomi, anche se su eBay non viene segnalato. Potrai dunque notare il grandissimo risparmio di 275 euro circa. In più c’è la possibilità di pagare a rate da 183,33 euro a interessi zero con Klarna.

Xiaomi 15T Pro 5G garantisce qualità al giusto prezzo

Xiaomi 15T Pro 5G non è ovviamente uno smartphone economico ma per le prestazioni che offre il prezzo in questo momento è davvero ottimo. È dotato di un bellissimo display AMOLED da 6,83 pollici con frequenza di aggiornamento che arriva fino a 144 Hz ed è perfettamente visibile anche alla luce del sole diretta. Ha uno spessore di 8 mm ed è certificato per resistere all’acqua e alla polvere con grado IP68.

Ottimo lo scomparto fotografico con fotocamera principale con sensore da 50 MP, teleobiettivo da 50 MP, ultra grandangolare da 12 MP e fotocamera per selfie da 32 MP. Grazie alle lenti Leica Summilux ogni immagine sarà incredibilmente realistica. Troviamo poi il potente processore MediaTek Dimensity 9400 Plus sostenuto da 12 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. Mentre la batteria da 5500 mAh gode di una ricarica cablata da 90 W e di una ricarica wireless da 50 W.

Che stai aspettando dunque? A questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Perciò corri su eBay e acquista il tuo Xiaomi 15T Pro 5G a 524,99 euro, invece che 799,90 euro inserendo il codice promozionale PSPRMAR26 al momento del pagamento. Se completi l’acquisto oggi potrai riceverlo a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.