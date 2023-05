Mediolanum, con SelfyConto 100€ di buoni Amazon

SelfyConto è ideale per te se vuoi aprire un conto corrente online e avere numerosi vantaggi ad esso collegati. SelfyConto di Banca Mediolanum ti dà la possibilità di aprire un conto online senza alcun costo extra, motivo per cui questo conto è consigliato sia ad adulti che a giovani che devono iniziare a gestire il loro denaro.

SelfyConto è il conto corrente online per pagare, investire e gestire denaro in modo pratico e veloce senza pagare canone e senza spese. La nuova promozione di Banca Mediolanum (attiva fino al 31 maggio 2023) mette a disposizione dei nuovi clienti un buono regalo Amazon dal valore di 100 euro. Come ottenerlo? Ti basta aprire il conto Selfyconto e seguire semplici passaggi:

Apri SelfyConto

Accredita mensilmente lo stipendio oppure fai acquisti con la tua Mediolanum Card per almeno 1.000 € nei primi 3 mesi

Ottieni un Buono Regalo Amazon da 100€

Con SelfyConto elimini inutili spese che non ti consentono di gestire al meglio le tue finanze ma soprattutto puoi avere una carta di debito gratuita e sicura, prelevare senza pagare alcun costo in tutta Europa e senza limiti di operazioni e effettuare operazioni bancarie gratuite per bonifici, addebiti utenze e tanto altro.

Oltre ad offrire numerosi vantaggi, dunque, Banca Mediolanum mette a tua completa disposizione l’app Mediolanum per accedere in qualsiasi momento a tutti i servizi bancari, visualizzare i movimenti e inviare denaro.

E per i giovani? Cosa riserva Mediolanum? Se sei un under 30 hai esclusivi vantaggi che ti permettono di risparmiare: non dovrai pagare il canone di tenuta conto corrente o canone della carta di debito. Approfitta subito della promozione in scadenza il 31 maggio: ricorda che il buono amazon da 100 euro sarà erogato ai clienti Mediolanum che accrediteranno lo stipendio oppure che effettueranno almeno 1.000 euro di spese con carta di debito entro i primi 3 mesi dall’apertura del conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.