Medion E16401: il laptop che sfida i top alla metà del prezzo

Quella che ti riportiamo oggi è un’offerta su un laptop decisamente interessante sotto ogni punto di vista. Stiamo parlando del Medion E16401, un computer ad alte prestazioni equipaggiato con un processore Intel Core i5 di ultima generazione, ideale soprattutto per i professionisti e con un rapporto qualità/prezzo eccezionale considerando le specifiche, a soli 589 euro su Amazon. Inoltre, potrai pagare con Carta del Docente, il che lo rende un vero e proprio best buy.

PC Portatile Medion E16401: caratteristiche tecniche

Il design è realizzato completamente in alluminio, che gli garantisce robustezza con un peso di soli 1,95 chili, nonostante il generoso formato da 16,1 pollici. Il display, infatti, offre una diagonale leggermente superiore ai tradizionali 15,6 pollici, ma non rinuncia alla compattezza grazie alle cornici decisamente sottili. Si tratta di uno schermo con tecnologia IPS in grado di coprire il 99% dello spazio di colore sRGB con risoluzione Full HD. Ottima la tastiera con layout completo in italiano che include anche il tastierino numerico e, soprattutto, è retroilluminata. Il processore in questione è un Intel Core i5-1135G7 quad-core con 8 thread e una frequenza massima di ben 4,2GHz. Ad affiancarlo ci pensano 8GB di memoria RAM e un SSD NVMe da 512GB, il tutto rigorosamente espandibile. Interessante, infatti, è la possibilità di aggiungere un secondo disco M.2 2280 senza dover necessariamente sostituire quello preinstallato, per una capacità ancora maggiore.

Parliamo quindi di una soluzione dalle performance e potenzialità davvero elevate, dedicate soprattutto ai professionisti che non possono accettare compromessi. Da non sottovalutare, infatti, è anche la scheda video integrata Iris Xe che garantisce ottime prestazioni anche dal punto di vista grafico. Per quanto riguarda la connettività, questa è piuttosto essenziale. Presenta una porta USB 2.0, un’uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor con una risoluzione massima di 8K, e una USB Type-C. In particolare, quest’ultima, offre la specifica USB 3.2 Gen1 supportando la funzione DisplayPort e Power Delivery. In questo modo sarà possibile gestire fino a 2 monitor aggiuntivi con risoluzione massima di 4K a 60Hz, oppure collegare un HUB USB-C così da ottenere una notevole espansione della connettività con un unico accessorio. Buona, infine, la batteria che fornisce un’autonomia di 8 ore, in grado quindi di coprire l’intera giornata lavorativa.

Grazie ad uno sconto del 16%, il Medion E16401 è disponibile su Amazon a soli 589,99 euro per un risparmio di ben 110 euro sul prezzo di listino. Ti ricordiamo, inoltre, che è possibile sfruttare la Carta del Docente per l’acquisto in fase di pagamento.