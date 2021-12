Mega Drive Mini torna su Amazon: APPROFITTANE ORA

Sono due i buoni motivi per mettere nel carrello il Mega Drive Mini su Amazon, ora che è tornato prenotabile al giusto prezzo: offre tutto il fascino della mitica console SEGA e dei suoi titoli originali, inoltre è destinato a diventare un oggetto da collezionismo. Altrove è già proposto in vendita all'asta per centinaia di euro.

Il Mega Drive Mini torna su Amazon (al prezzo giusto)

La riproduzione ufficiale della leggendaria piattaforma anni '90 include 42 giochi preinstallati tra i quali citiamo Sonic, Ecco the Dolphin, Castlevania, Space Harrier, Shinobi e Street Fighter II solo per fare alcuni esempi. Ci sono anche due controller per lanciarsi in divertenti sfide multiplayer, un cavo USB per l'alimentazione e un altro HDMI per la connessione al televisore. Tutto con un design riprodotto in modo fedele all'originale. Se hai bisogno di altre informazioni o vuoi consultare l'elenco completo dei titoli presenti, trovi tutto nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di prenotare il Mega Drive Mini di SEGA su Amazon al prezzo di 79,99 euro. Per gli abbonati Prime la spedizione sarà gratuita.