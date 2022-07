Meglio ancora del Prime Day: Windows e Office, -80% su Mr Key Shop

Il Prime Day può essere un’occasione inaspettata. Non solo Amazon, infatti, e non solo prodotti di elettronica: anche il mondo software può rivelare grandi opportunità, soprattutto se si sposta il mirino verso la vetrina delle licenze di Mr Key Shop. Il Prime Day, infatti, è in questo caso un’occasione d’oro per mettere mano alle proprie licenze software preferite sapendo di avere a disposizione uno sconto che arriva addirittura al 70%.

Esatto: Windows e Office, nonché software di altro tipo per la produttività quotidiana, scontati del 70% proprio in occasione della grande giornata delle offerte. Acquisti, ricevi, installi: tutto in pochi minuti, potendo essere immediatamente produttivi con costi neppure paragonabili a quelli da listino tradizionale. E se il 70% non ti basta ancora, segui le istruzioni successive per scoprire una novità ulteriore.

Mr Key Shop: -70% per il Prime Day

A disposizione sul catalogo Mr Key Shop è possibile trovare:

Sistemi operativi (Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7)

Pacchetti Microsoft Office(Office 2021, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010, Office per Mac)

Antivirus per PC, Mac, iOS e Android (Kaspersky, ESET, McAfee, Bitdefender, AVAST, Norton)

Windows Server (Windows Server, Windows Server CAL, Windows Server RDS CAL, Microsoft SQL Server)

VPN

I punti di forza di Mr Key Shop sono ormai noti, a partire dalla bontà delle licenze distribuite: genuine, garantite al 100% e durevoli a vita (tranne gli antivirus, per i quali è prevista invece una licenza annuale/biennale). Lo store è infatti in grado di garantire questi risparmi senza compromesso alcuno sulla qualità del software distribuito, offrendo metodi di pagamento sicuri e tracciati, assicurando piena garanzia “soddisfatti o rimborsati” e mettendo a disposizione un importante servizio di assistenza post-vendita in lingua italiana.

Il punteggio raccolto da Mr Key Shop su Trustpilot (ben 4.9/5) è la certificazione prima della bontà del servizio erogato, con consegne immediate tramite email a pochi minuti dalla chiusura dell’acquisto. Proprio nel giorno del Prime Day, la bontà del servizio di Mr Key Shop diventa il biglietto da visita migliore per ricordare, a chi sta cercando nuovo software, che assistenza, garanzie ed affidabilità sono una componente essenziale nella qualità delle licenze acquistate.

Sconto extra del 10%!

Se il Prime Day consente di arrivare ad un 70% di sconto sul prezzo tradizionale del software, grazie a Punto Informatico è possibile ottenere un 10% ulteriore inserendo in fase di acquisto il codice promo “PRIMEPUNTO10“. Lo sconto si sommerà a quello già presente ed il prezzo dei vari software scenderà ulteriormente rispetto ai prezzi indicati in pagina.

Non resta che sfogliare il catalogo Mr Key Shop e scegliere, aggiornando così la propria postazione di studio o lavoro per portarla al massimo delle sue possibilità. Bastano pochi euro ed il Prime Day diventa con tutta evidenza una grande occasione da non mancare.

In collaborazione con Mr Key Shop

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.