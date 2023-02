Meglio il POS Easy Axerve a canone o a commissioni?

Appartenente all’ecosistema del Gruppo Sella, Axerve Spa è una fintech che propone soluzioni interessanti per i punti vendita nell’accettare pagamenti. La società offre due POS: a canone o a commissioni.

Inoltre, l’offerta prevede un’unica piattaforma in cui processare ogni tipologia di pagamento, tramite gateway fisici e digitali che, oltre ai POS, prevedono le macchine Cashin, le soluzioni ecommerce e omnichannel.

Tutti questi servizi sono in continua evoluzione per cercare di anticipare i cambiamenti del mercato. Nel caso specifico, parleremo dei POS fisici offerti dalla fintech.

POS Easy Axerve: meglio a canone o a commissioni?

La soluzione pensata da Axerve a favore di attività commerciali, aziende e liberi professionisti per accettare pagamenti prende il nome di POS Easy.

Le soluzioni tra cui scegliere sono due: a canone o a commissioni. Indipendentemente dalla soluzione, per l’attivazione e l’utilizzo del dispositivo è previsto un costo fisso corrispondente all’imposta di bollo di 16 euro.

Prima di entrare nel merito, è necessario parlare del dispositivo dal punto di vista tecnico. Si tratta di un Android PAX A910 dal design moderno ed elegante. Ecco le caratteristiche:

Dimensioni 17,5×8,2×6,2 cm.

Peso: 410 grammi.

Connettività: Wifi + 4G (SIM inclusa)

Stampa dello scontrino.

Sistema operativo Android.

Costo 100 euro + IVA.

Per quanto riguarda la soluzione che prevede il pagamento delle commissioni, il canone ovviamente a zero e la commissione su ogni transazione è pari all’1%. Chi intende optare per questa soluzione deve accedere QUI.

Invece, la soluzione a canone prevede il pagamento mensile senza commissioni sulle transazioni fino ad un transato annuo pari a 30.000 euro.

Durante la richiesta online in questa pagina, si può scegliere tra due piani tariffari:

per il transato annuo col POS che arriva fino a 10.000 euro , il canone mensile ammonta a 17 euro + IVA ;

, il canone mensile ammonta a ; per il transato annuo col POS che arriva fino a 30.000 euro, il canone mensile ammonta a 22 euro + IVA.

Se il transato supera i 30.000 euro, verrà applicata una commissione aggiuntiva pari all’1% + IVA su tutte le transazioni che eccedono tale soglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.