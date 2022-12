Meglio utilizzare Tor su una VPN o una VPN su Tor?

Per chi ha una certa conoscenza di navigazione anonima e annessi strumenti, la tentazione di utilizzare una VPN con Tor è più che logica.

Questa scelta però, comporta un dubbio amletico: è meglio utilizzare Tor su una VPN o viceversa? Va detto che non si tratta della stessa strategia: a seconda della combinazione infatti, il risultato finale è diverso.

Per ottenere il massimo da entrambe le azioni, è necessario però avere a che fare con una Virtual Private Network performante e sicura come Cyberghost.

Va poi puntualizzato che gli strumenti in questione funzionano in maniera diversa, dunque è bene fare alcune considerazioni a riguardo.

Applicare Tor su una VPN è la soluzione ideale per accedere al Dark Web, anche se quest’area della rete è molto pericolosa e non troppo consigliabile da visitare. Sebbene Tor offra dei vantaggi infatti, la sicurezza a livello di anonimato è stata messa più volte in discussione.

Non solo: alcuni ISP potrebbero limitare la banda di chi utilizza questo strumento e, solo con una VPN, è possibile evitare che il provider capisca realmente cosa sta facendo l’utente.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Tor su una VPN o una VPN su Tor? Due scelte molto differenti tra loro

E fare l’esatto opposto? Usare una VPN su Tor significa perdere la possibilità di collegarsi ai siti .onion. Nonostante ciò, il livello di anonimato sale in maniera esponenziale, potendo contare appieno sul supporto del servizio VPN.

Come già accennato Cyberghost è la piattaforma ideale per entrambe le pratiche. Stiamo infatti parlando di uno dei servizi del settore con più attenzione per la politica no-log e per la sicurezza dei clienti.

Risulta poi possibile utilizzare la VPN in questione, con un singolo account, anche su 7 diversi dispositivi contemporaneamente.

L’adozione della crittografia AES a 256 bit garantisce standard di sicurezza elevati, mentre l’assistenza è disponibile 24 ore su 24: di fatto tutto ciò che si può desiderare da un servizio di questo tipo.

E il costo? Grazie all’attuale promozione, la VPN è disponibile con lo sconto dell’83% rispetto al prezzo di listino.

Ciò significa che è possibile ottenere tutta la protezione di Cyberghost spendendo appena 2,03 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.