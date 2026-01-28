Meishi è l'app italiana che sfida i big: contatti P2P, E2EE e open

In occasione del Data Privacy Day che si celebra oggi, segnaliamo volentieri un’app italiana che merita attenzione: Meishi. Si tratta di un progetto che nasce con l’obiettivo dichiarato e decisamente ambizioso (come si legge nel comunicato giunto in redazione) di sfidare Google e Apple, proponendo una soluzione alternativa per la gestione dei contatti su dispositivi mobile.

Gestione dei contatti P2P con Meishi

La caratteristica principale è da ricercare nel suo approccio decentralizzato per la sincronizzazione, che fa leva sul principio del peer-to-peer eliminando di fatto l’esigenza di utilizzo dei server. A questo si aggiungono l’impiego della crittografia end-to-end (la stessa di Signal) e la funzionalità per l’aggiornamento automatico delle voci in rubrica. Qui sotto il video che mostra il funzionamento.

I responsabili sono Marco Parisi e Marco Orlandin, entrambi con alle spalle una lunga esperienza nei campi della programmazione e della progettazione. Al momento, per provare Meishi è necessario iscriversi alla lista d’attesa, semplicemente inserendo il proprio indirizzo email nel modulo presente sul sito ufficiale, poi attendere di essere contattati con le istruzioni per procedere.

I primi 1.000 utenti coinvolti nei test durante la fase alpha riceveranno un anno di abbonamento Premium gratuito. Dalle informazioni disponibili sappiamo che la sottoscrizione includerà funzionalità come il supporto al backup e al ripristino, un controllo più granulare sui dati e la possibilità di gestire un numero illimitato di gruppi.

Il manifesto: controllo delle proprie informazioni

Gli autori del progetto hanno pubblicato sul repository GitHub dedicato un lungo manifesto che possiamo sintetizzare estrapolandone una frase (tradotta in italiano): dobbiamo ribaltare l’equilibrio di potere per aumentare l’indipendenza delle persone .