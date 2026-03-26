Melania Trump immagina un robot umanoide come insegnante...

Un robot umanoide ha camminato su un tappeto rosso alla Casa Bianca accanto alla First Lady, ha fatto un breve discorso, Sono grato di far parte di questo movimento storico per dare potere ai bambini con la tecnologia e l’istruzione , e poi è uscito dalla stanza. No, non è la scena di un film di fantascienza… È successo mercoledì, e faceva parte di un summit sull’istruzione lanciato da Melania Trump.

Un educatore robot di nome Platone… La visione di Melania Trump

Il summit si chiama “Fostering the Future Together” e ha riunito leader internazionali per discutere come dare potere ai bambini attraverso la tecnologia educativa, inclusa l’AI. Il robot era di Figure AI, la stessa azienda i cui robot umanoidi sono già dispiegati in prima linea in Ucraina e nelle fabbriche di tutto il mondo.

Honored to be invited to the White House by the First Lady Melania Trump pic.twitter.com/E8J74hOciq — Figure (@Figure_robot) March 25, 2026

Durante il suo intervento, la First Lady ha invitato i presenti a immaginare un futuro in cui un robot umanoide faccia da educatore universale: Immaginate un educatore umanoide di nome Platone. L’accesso agli studi classici sarebbe istantaneo, letteratura, scienza, arte, filosofia, matematica e storia, l’intero corpus di informazioni dell’umanità è disponibile nel comfort della vostra casa. Platone fornirà un’esperienza personalizzata, adattiva ai bisogni di ogni studente. Ed è sempre paziente e disponibile.

La Casa Bianca, l’AI e la scuola pubblica

La visione della First Lady chiaramente è futuristica, nessun robot è attualmente in grado di sostituire un insegnante, e non lo sarà a breve. Ma l’idea che l’AI e la tecnologia possano automatizzare l’apprendimento e, in molti modi, soppiantare gli educatori umani sta guadagnando terreno nella Silicon Valley e nell’amministrazione Trump.

L’Alpha School, una rete di scuole private che usa l’AI per insegnare ai bambini a velocità accelerata, ha attirato attenzione mediatica e il plauso della segretaria all’Istruzione Linda McMahon, che l’ha visitata definendola un’opportunità.” La stessa McMahon che sta contemporaneamente smantellando il Dipartimento dell’Istruzione che dirige.

Il summit di mercoledì si è svolto lo stesso giorno in cui l’amministrazione Trump ha annunciato un consiglio tecnologico separato composto da dirigenti della Silicon Valley. Il messaggio è coerente: il futuro dell’istruzione americana passa dall’industria tech privata, non dalla scuola pubblica.

Il robot che esce di scena

Il momento più eloquente della giornata non è stato il discorso di Melania Trump. È stato il robot che ha parlato per trenta secondi e poi è sparito, senza che nessuno lo fermasse o gli chiedesse nulla. Una scena d’effetto, ma vuota.