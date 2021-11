MeLE Quieter2: il Mini PC ultracompatto che non rinuncia a nulla

Torna in offerta uno dei migliori Mini PC disponibili su Amazon per rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando del MeLE Quieter2, un computer diverso dal solito che unisce le proprietà di un vero e proprio computer ad un formato tascabile, senza rinunciare a connettività ed espandibilità.

Mini PC MeLE Quieter2: caratteristiche tecniche

Il Quieter2 è un computer unico nel suo genere, grazie ad un form factor esclusivo che lo ha reso uno dei dispositivi più apprezzati di Amazon. La ragione è molto semplice: le dimensioni. Il computer misura solo 131x81mm per un’altezza di soli 18,3mm, abbastanza piccolo da metterlo in tasca come un qualsiasi smartphone. Ciò che colpisce, però, è come l’azienda sia riuscita a mantenere una connettività piuttosto estesa, abbinata ad una espandibilità al pari di qualsiasi altro Mini PC. Troviamo, infatti, ben 4 porte USB tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI in grado di gestire 2 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. L’alimentazione è data da una pratica porta USB Type-C. Presente sia la porta RJ45 Gigabit LAN che il jack combinato per cuffie/altoparlanti e microfono. Accompagnano le connessioni wireless che offrono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2. Da questo punto di vista, nonostante le dimensioni, non manca nulla rispetto ai concorrenti più ingombranti.

A spingere il computer ci pensa un Intel Celeron J4125, una CPU quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. Questa sfrutta un sistema di dissipazione passivo, che rende il computer completamente silenzioso. Ad affiancarla ci pensano 8GB di memoria RAM DDR4 e 128GB eMMC per la memorizzazione dei dati. Anche in questo caso, pur con dimensioni estremamente contenuto, lo spazio di archiviazione può essere esteso in ben due modi. È possibile installare un secondo disco M.2 2280, così da avere maggiore capienza senza trascurare le prestazioni, o aggiungere una microSD fino a 128GB. Nel complesso, una configurazione assolutamente di buon livello ideale per l’ufficio, lo studio o l’intrattenimento. Le dimensioni ridotte lo rendono un’alternativa perfetta come media center da avere sempre con sé, con il valore aggiunto dell’utilità di un vero e proprio computer. Un prodotto economico, ma dotato di una versatilità decisamente sopra la media.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il MeLE Quieter2 può essere acquistato su Amazon a soli 259,99 euro per un risparmio di 30 euro sul prezzo di listino.